Райффайзен банк сделал свои карты бессрочными

Visa и Mastercard, выпущенные Райффайзенбанком, будут действовать даже после окончания срока указанного на карте.О таких изменениях Райффайзенбанк заявил в своем официальном Telegram-канале. «Теперь все карты Visa и Mastercard Райффайзенбанка действуют бессрочно. Мы автоматически продлили срок всех действующих карт Visa и Mastercard навсегда. Перевыпускать карту не нужно — ей можно пользоваться даже после окончания даты, указанной на карте», — говорится в сообщении.Такие меры приняты несколькими банками. Газпромбанк, ВТБ и Тинькофф также намерены снять ограничения с уже выпущенных карт. Карты МКБ и Росбанка проработают до 2030 года, Совкомбанк установил лимит до 2028 года.В связи с применением санкций против России, поставка чипов для выпуска карт в страну резко сократилась. Чтобы не остаться без средств оплаты, банками было принято решение о снятии все ограничения по сроку службы карт.