+1179
Райффайзен банк сделал свои карты бессрочными
Артем Фунтиков —
2625
Visa и Mastercard, выпущенные Райффайзенбанком, будут действовать даже после окончания срока указанного на карте.
О таких изменениях Райффайзенбанк заявил в своем официальном Telegram-канале. «Теперь все карты Visa и Mastercard Райффайзенбанка действуют бессрочно. Мы автоматически продлили срок всех действующих карт Visa и Mastercard навсегда. Перевыпускать карту не нужно — ей можно пользоваться даже после окончания даты, указанной на карте», — говорится в сообщении.
Такие меры приняты несколькими банками. Газпромбанк, ВТБ и Тинькофф также намерены снять ограничения с уже выпущенных карт. Карты МКБ и Росбанка проработают до 2030 года, Совкомбанк установил лимит до 2028 года.
В связи с применением санкций против России, поставка чипов для выпуска карт в страну резко сократилась. Чтобы не остаться без средств оплаты, банками было принято решение о снятии все ограничения по сроку службы карт.
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Комментарии
А что толку? Или райфайзен позволяет за бугром расплачиваться?
А пополнять как? Руками через банкомат?
А пополнять как? Руками через банкомат?
Вчера в 22:05
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Оперативно ☺️👍
Вчера в 20:11
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–66
ВТБ сделал тоже самое. Если карта закончится, то новую со значком виза или мастеркард им недадут выпустить
Вчера в 19:41
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+73
Carter_Mayers Seagull
Сейчас это когда? Завтра или послезавтра? Через неделю или месяц? На словах это как у многих организаций финансовых, всё круто и легко, а тот же Сберб болта клал на клиентов, большинство банков продлили карты а они нет. Вот тебе и сервис называется, а китайцы в случае чего, задницей рисковать не захотят, если будет им выгодно, то сделают но с поправками на всякие если и в случае чего. Это так же звучит странно и не правда, как и что всё оборудование европейское и прочее, можно легко заменить на китайское. Так это не работает, как говорится: обещать не значит жениться. Каждая страна ищет для себя выгоду, ничего личного, просто бизнес
Сегодня в 00:26
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