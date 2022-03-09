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Россия Санкции Банки

Райффайзен банк сделал свои карты бессрочными

Артем
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Visa и Mastercard, выпущенные Райффайзенбанком, будут действовать даже после окончания срока указанного на карте.

О таких изменениях Райффайзенбанк заявил в своем официальном Telegram-канале. «Теперь все карты Visa и Mastercard Райффайзенбанка действуют бессрочно. Мы автоматически продлили срок всех действующих карт Visa и Mastercard навсегда. Перевыпускать карту не нужно — ей можно пользоваться даже после окончания даты, указанной на карте», — говорится в сообщении.

Такие меры приняты несколькими банками. Газпромбанк, ВТБ и Тинькофф также намерены снять ограничения с уже выпущенных карт. Карты МКБ и Росбанка проработают до 2030 года, Совкомбанк установил лимит до 2028 года. 

В связи с применением санкций против России, поставка чипов для выпуска карт в страну резко сократилась. Чтобы не остаться без средств оплаты, банками было принято решение о снятии все ограничения по сроку службы карт.


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Источник:
Telegram
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Комментарии

+1179
iron-i
Зачем ждать когда кто-то придёт? Надо развивать своё))
Вчера в 22:58
#
Pavel Nikiforov
+381
Pavel Nikiforov
А что толку? Или райфайзен позволяет за бугром расплачиваться?
А пополнять как? Руками через банкомат?
Вчера в 22:05
#
+3877
tellurian Pavel Nikiforov
С карты на карту внутри страны можно переводить без комиссии
Вчера в 22:48
#
+3877
tellurian
Многие российские банки сделали так
Вчера в 21:12
#
Den Prite
+73
Den Prite
Блин в Сбере за обслуживании карты МИР берут 150 руб в месяц , это дороже чем VISA . Я надеялся будет дешевле ))
Вчера в 21:09
#
Alll
–37
Alll
А что они не ушли с нашего рынка? Гнать их надо в шею. И росбанк тоже. Если они такие гордые и идейные пусть идут лесом куда подальше.
Вчера в 20:49
#
+3
migachevm Alll
мне нравится райффайзен. не хочу их ухода. их кредитка со снятием и беспроцентными переводами на другие карты до 50 тыщ в месяц просто огонь!
Вчера в 20:56
#
GrenKain
+4
GrenKain migachevm
Разве беспроцентный перевод до 50к в месяц не у всех банков?!
Вчера в 23:08
#
+13
Voreland
💪🏻отлично придумали
Вчера в 20:03
#
–66
soronoros soronoros
ВТБ сделал тоже самое. Если карта закончится, то новую со значком виза или мастеркард им недадут выпустить
Вчера в 19:41
#
Seagull
+16
Seagull soronoros soronoros
И не надо, сейчас придут китайцы и будем пользоваться их шлюзом
Вчера в 20:04
#
–3
asdfghjkl Seagull
У нас есть карты МИР
Вчера в 20:14
#
+3877
tellurian Seagull
Пока бояться приходить :(
Вчера в 22:48
#
+73
Carter_Mayers Seagull
Сейчас это когда? Завтра или послезавтра? Через неделю или месяц? На словах это как у многих организаций финансовых, всё круто и легко, а тот же Сберб болта клал на клиентов, большинство банков продлили карты а они нет. Вот тебе и сервис называется, а китайцы в случае чего, задницей рисковать не захотят, если будет им выгодно, то сделают но с поправками на всякие если и в случае чего. Это так же звучит странно и не правда, как и что всё оборудование европейское и прочее, можно легко заменить на китайское. Так это не работает, как говорится: обещать не значит жениться. Каждая страна ищет для себя выгоду, ничего личного, просто бизнес
Сегодня в 00:26
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