Родители воссоздали голоса своих убитых детей с помощью ИИ, чтобы доконать нерасторопных чиновников

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В сети появилась история из США, которая разделила людей на два лагеря. Её опубликовали в Engadget.Согласно источнику, родители убитого террористом подростка создали нейросетевой проект The Shotline. Он использует ИИ-службы стартапа ElevenLabs, чтобы воссоздать голоса детей, убитых из огнестрельного оружия. Проект стартовал спустя шесть лет после теракта во Флориде в 2018 году — тогда неизвестный застрелил 17 человек в местной школе; шестерым из них было менее 10 лет.Супружеская пара воссоздала голоса этих шестерых детей с помощью ИИ и образцов их голосовых сообщений из соцсетей, после чего открыла к ним доступ всем неравнодушным. На специальном сайте человек может ввести свой почтовый индекс — в ответ ресурс предложит позвонить главе местной администрации голосом одного из погибших.Голос поясняет, откуда он взялся, и призывает ужесточить закон, связанный с ношением оружия. «Другие жертвы, такие как я, тоже будут звонить», — так завершается монолог «умершего» ребенка. При желании, родители могут загрузить образцы голоса своего погибшего ребенка, чтобы использовать его для звонка чиновнику.На момент публикации сервисом воспользовались более 8000 раз. Судя по отзывам в сети, люди восприняли эту программу неоднозначно. Некоторых смущает этическая сторона вопроса: не является ли воссоздание и использование голоса ребенка глумлением над его смертью?Создатель The Shotline объясняется просто: «Если нам нужно использовать жуткие вещи, чтобы исправить эту проблему Штатов, то добро пожаловать в жуть».