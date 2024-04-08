Xiaomi выпустила очень компактную зарядку на 120 Вт

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Компания Xiaomi представила новое зарядное устройство Xiaomi 120W GaN Charger с портом USB-C и выходной мощностью 120 Вт.Производитель заявляет, что новый адаптер на 42% меньше обычных GaN-зарядок мощностью 120 Вт. Настолько уменьшить его удалось благодаря использованию полупроводниковых материалов на основе нитрида галлия (GaN) 3-го поколения.Xiaomi 120W GaN Charger совместим с протоколами PD 3.0, QC 3.0 и UFCS 1.0, поэтому от него можно заряжать не только смартфоны, но и планшеты, ноутбуки, часы и многое другое. Габариты адаптера — 34 x 34 x 53 мм. В комплекте идёт кабель USB-C/USB-C на 1,5 м.Пока гаджет продаётся только на внутреннем китайском рынке по цене 199 юаней (~2550 рублей). Ждём, когда появится на AliExpress.