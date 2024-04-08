Google запустила аналог Локатора Apple для Android

Фархад
Android

Сегодня, 9 апреля, компания Google официально представила сеть Find My Device для устройств на базе Android. По сути, это Локатор, как у Apple, но для другой экосистемы.

Как и Локатор Apple‌, сеть Google‌ может использовать миллионы устройств на Android (под управлением Android 9 и новее) для отслеживания потерянных, украденных и пропавших гаджетов. Потерянный Android-смартфон может пинговать близлежащие девайсы с помощью Bluetooth, передавая информацию о местоположении владельцу.

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Главное, что поиск будет работать, даже если ваш гаджет находятся в автономном режиме и не подключён ни к одной сети (Wi-Fi/LTE). Более того, некоторые устройства, включая Pixel 8 и Pixel 8 Pro, можно будет найти даже в выключенном состоянии при разряженной батарее.

Уже в мае сеть ‌Find My‌ Device получит поддержку Bluetooth-трекеров от Chipolo и Pebblebee.

Обновление фирменного приложения Find My‌ Device происходит поэтапно, поэтому если вы ещё не получили новую версию ПО, стоит немного подождать.
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Источник:
Google
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Комментарии

tellurian
+1250
tellurian
Напиши про затмение. Оно уже прошло.
Вчера в 22:28
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