



Роспотребнадзор провёл проверку маркетплейса Wildberries, который с недавнего времени выставляет разные цены на одни и те же товары в зависимости от способа оплаты. Обладатели карт Visa и Mastercard платят на 2% больше тех, кто использует «Мир», SberPay или Систему быстрых платежей (СБП).



Законодательство о защите прав потребителей запрещает устанавливать разные цены на один и тот же товар, независимо от способа оплаты цена должна быть одна. Роспотребнадзор, тем не менее, не считает, что Wildberries нарушает закон, поскольку маркетплейс не увеличивает цены для обладателей карт Visa и Mastercard, а снижает их для тех, кто пользуется другими способами оплаты. Закон не запрещает магазинам делать скидки.





В случае, если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным не дискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора, отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг.

В Роспотребнадзоре подчеркнули , что в том случае, если потребитель считает, что его права были нарушены, он может обратиться с жалобой или подать иск.Федеральная антимонопольная служба не стала проводить проверку Wildberries. Ведомство пояснило, что этот маркетплейс не занимает монопольное положение на рынке, поэтому его действия не подпадают под закон о защите конкуренции, а следовательно, нет оснований проверять законность установки разных цен на одни и те же товары.





