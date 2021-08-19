Роспотребнадзор провёл проверку маркетплейса Wildberries, который с недавнего времени выставляет разные цены на одни и те же товары в зависимости от способа оплаты. Обладатели карт Visa и Mastercard платят на 2% больше тех, кто использует «Мир», SberPay или Систему быстрых платежей (СБП).
Законодательство о защите прав потребителей запрещает устанавливать разные цены на один и тот же товар, независимо от способа оплаты цена должна быть одна. Роспотребнадзор, тем не менее, не считает, что Wildberries нарушает закон, поскольку маркетплейс не увеличивает цены для обладателей карт Visa и Mastercard, а снижает их для тех, кто пользуется другими способами оплаты. Закон не запрещает магазинам делать скидки.
В случае, если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным не дискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора, отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в том случае, если потребитель считает, что его права были нарушены, он может обратиться с жалобой или подать иск.
Федеральная антимонопольная служба не стала проводить проверку Wildberries. Ведомство пояснило, что этот маркетплейс не занимает монопольное положение на рынке, поэтому его действия не подпадают под закон о защите конкуренции, а следовательно, нет оснований проверять законность установки разных цен на одни и те же товары.
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-Неправильно! У вас сам не украли 9 миллионов! Не воровать законом не запрещено)
Это не наценка, а скидка) да так что угодно можно объяснить). Считаю цена должна быть одна независимо от того как ты расплачиваешься.
У нас так же сделали в автобусах, за наличку цена выше, чем за безналичный расчёт, и никакие комиссии платежных систем они почему то не учитывают.
В целом я тоже за безналичный расчёт и типо его так стимулируют. Но по факту это дискриминация.
Ну что за чушь происходит