Интернет

Россия полностью готова к отключению от внешнего интернета

Александр


По данным РИА Новости, российский сегмент интернета полностью готов к отключению от глобальной компьютерной сети. Об этом сообщил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев.

По словам Хуторцева, в августе были проведены очередные учения, к которым привлекались владельцы ключевых российских интернет-ресурсов. По результатам испытаний установлено, что Россия подготовлена к автономной работе в случае отключения его от глобальной сети. Он не уточнил, кто отключит рунет от интернета — российские чиновники или силы за пределами страны.

Хуторцев также заявил, что для «обеспечения надежности функционирования российских ресурсов сети необходимо обеспечить их независимость от зарубежных программных библиотек, а также обеспечить доступное и массовое использование российских сертификатов ключей шифрования для доступа к российским ресурсам».
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Комментарии

+785
Grealex
Отчитываться и докладывать мы умеем. В результате кроме госуслуг (и то через раз), больше ничего работать не будет.
46 минут назад
#
+4426
Carter_Mayers
Спят и видят идиоты-чинуши, как бы отключили, чтобы свой бред типа пропаганды, дебильных шоу тупого Соловья, Скобы, Симоньян и всякой помойки 24/7 пихать всем, ещё и в инэте. Чем хуже у людей и у бизнеса дела, тем им веселее и интересней будет. Совсем скоро и Северная Корея покажется не такой уж и закрытой и ущербной в отличии от того, чего добиваются дураки и клоуны, которые принимают законы и какие-то решения
45 минут назад
#
+20
yuriy123
Давно пора. И стену вокруг построить, русский рай там будем строить! 👏🏻👏🏻👏🏻
Украина и весь мир вам только спасибо скажет 🇺🇦
Удачи, успехов в реализации!
15 минут назад
#
+95
batya_12
Заепись…
5 минут назад
#
+95
batya_12
Кто вас отключит, вы быстрее сами отключитесь, под предлогом, что рашку снова обижают
3 минуты назад
#
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