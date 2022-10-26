+785
Россия полностью готова к отключению от внешнего интернета
Александр Кузнецов —
По данным РИА Новости, российский сегмент интернета полностью готов к отключению от глобальной компьютерной сети. Об этом сообщил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев.
По словам Хуторцева, в августе были проведены очередные учения, к которым привлекались владельцы ключевых российских интернет-ресурсов. По результатам испытаний установлено, что Россия подготовлена к автономной работе в случае отключения его от глобальной сети. Он не уточнил, кто отключит рунет от интернета — российские чиновники или силы за пределами страны.
Хуторцев также заявил, что для «обеспечения надежности функционирования российских ресурсов сети необходимо обеспечить их независимость от зарубежных программных библиотек, а также обеспечить доступное и массовое использование российских сертификатов ключей шифрования для доступа к российским ресурсам».
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!
- AliExpress определился с курсом, по которому высчитываются цены
- «Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
- Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений
Рекомендации
Комментарии
+4426
Спят и видят идиоты-чинуши, как бы отключили, чтобы свой бред типа пропаганды, дебильных шоу тупого Соловья, Скобы, Симоньян и всякой помойки 24/7 пихать всем, ещё и в инэте. Чем хуже у людей и у бизнеса дела, тем им веселее и интересней будет. Совсем скоро и Северная Корея покажется не такой уж и закрытой и ущербной в отличии от того, чего добиваются дураки и клоуны, которые принимают законы и какие-то решения
45 минут назад
Ответить#
+20