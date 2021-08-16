Сервисы проката электросамокатов не справляются со спросом на свои услуги. Об этом рассказали в «Коммерсанте» со ссылкой на заявления представителей кикшеринга.
Речь идет о поминутной аренде самокатов. Согласно источнику, в 2021-м только за первые полгода число пользователей сервисов аренды электросамокатов выросло в пять раз — сейчас их количество составляет около 10 миллионов человек по стране. При этом количество арендных самокатов намного меньше — всего около 120 тысяч штук. Аналитики утверждают, что такой огромный спрос позволит фирмам окупить все затраты на открытие бизнеса уже до конца текущего года и выйти на чистую прибыль.
Среди представителей бизнеса кикшеринга называются разные причины такой взрывной популярности электросамокатов: многие связывают её с пандемией, возможностью быстро и без пробок передвигаться по городу, при этом соблюдая социальную дистанцию. Одно можно сказать точно — самокатов на всех не хватает. Кроме того, эксперты предсказывают кикшерингу и другие проблемы.
Первая — это утилизация аккумуляторов. В условиях повышенного спроса аккумулятор электросамоката изнашивается очень быстро, и, судя по всему, настанет момент, когда из строя выйдут тысячи «батарей» приблизительно в одно и то же время. Вопросы утилизации пока открыты — а время идет.
Вторая помеха кикшерингу — законодательное регулирование. Как и в любых других отраслях, вместе с растущей популярностью растет и количество законодательных актов, правил и ограничений. Эксперты считают, что в ближайшее время новые законы, касающиеся кикшеринга, помешают ему развиваться столь же стремительно и дальше. При этом отрицать необходимость регулирования нельзя — электросамокаты действительно могут быть опасны и регулярно попадают в ДТП в неумелых или безответственных руках.
Сейчас сервисы аренды электросамокатов стремительно расширяют количество девайсов в своем парке. Ритейлеры сообщают, что в «топы» продаж входят IconBIT, Kugoo, Ninebot, Tribe и HIPER.
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