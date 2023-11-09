Россияне потратили более 250 млн рублей на покупку турецких товаров в приложение Letim

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Разработчики электронного кошелька Letim, который позволяет россиянам оплачивать покупки в Турции с помощью приложения, поделились результатами 3 месяцев работы. Количество активных пользователей превысило 30 тысяч человек.Разработчики поделились результатами работы приложения Letim, которое позволяет россиянам открыть виртуальную карту турецкой платежной системы Troy. Услуга позволяет российским туристам мгновенно переводить средства со своих счетов в российских банках и оплачивать покупки в магазинах, заведениях, онлайн-магазинах Турции, а также снимать наличные в банкоматах с помощью смартфона по QR-коду.С момента запуска приложения в августе 2023 года, объем денежных операций, превысил полмиллиарда рублей, а сумма расходов россиян составила более 250 млн рублей. Клиентская база превышает 30 тысяч активных пользователей, а общее количество транзакций с августа по октябрь — более 100 тысяч. Средняя сумма одной платежной операции составляет примерно 850 лир (2800 рублей). Один человек совершает около 2 оплат в день.Результаты исследования показали, что россияне продолжают совмещать шопинг с отдыхом. Зачастую туристы делали покупки в курортных регионах, расположенных на побережьях Средиземного и Эгейского морей: 63% переводов совершены в Анталии и пригородах (Кемер, Белек, Сиде и Алания), 10% в регионе Мугла (Мармарис, Бодрум, Фетхие). 17% покупок произошли в Стамбуле.Большинство транзакций приходится на магазины семейной одежды, Duty Free и спортивные магазины. Также в топ 10 популярных категорий входят аптеки, рестораны, отели, супермаркеты, магазины женской и мужской одежды, и сувенирные лавки. Что касается онлайн-покупок, жители России в основном оплачивают с помощью приложения подписки на стриминговые сервисы, доставку продуктов и еды из ресторанов, аренду самокатов, бронируют отели и авиабилеты.Больше всего денег за одну покупку россияне тратят в магазинах спортивных товаров — 2791 лиру (примерно 9450 рублей) и в магазинах Duty Free — 2740 лир (9150 рублей). Далее следуют магазины мужской одежды — 2159 лир (7100 рублей), и женской одежды — 1964 лиры (6500 рублей). Меньше всего на отдыхе пользователи тратят на еду — 507 лир (1590 рублей) средний чек в ресторанах и 236 лир (780 рублей) в продуктовых магазинах.Самыми активными пользователями приложения являются люди в возрасте от 35 до 44 лет — 37% от общего числа клиентов. На втором месте находится группа россиян в возрасте от 24 до 34 лет — 28%, а на третьем от 45 до 54 лет — 19% клиентов. Приложение постепенно набирает популярность и у людей в возрасте от 65 лет — они составляют почти 10% от общего количества пользователей.В будущем разработчики планируют расширять функциональность и предлагать новые возможности оплаты товаров и услуг в Турции.