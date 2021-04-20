СВР

Издание «Настоящее время» обнаружило в даркнете онлайн-приёмную Службы внешней разведки РФ. Она предназначена для тех, кто «находится за пределами России и располагает важной информацией об угрозах безопасности Российской Федерации».

Онлайн-приёмная СВР была открыта ещё в декабре 2020 года, однако широко известно о ней стало лишь сейчас. Ссылка на приёмную найдена в инструкции по адресу svr.gov.ru/upload/iblock/0a4/manual.htm и ведёт на ресурс, открыть который можно только в браузере Tor через зашифрованное соединение.

СВР советует перед обращением в онлайн-приёмную скачать Tor из доверенного источника. Затем нужно открыть сайт в домене .onion, ввести проверочный код и скопировать пять случайных слов на английском языке

СВР также предлагает зашифровать обращение с помощью системы PGP, превращающей текст в хаотичный набор символов. Обращение может быть любого объёма, к нему можно приложить файлы объёмом не более 15 мегабайт. Для доступа к ответу службы потребуется скопированная ранее мнемоническая фраза.

«Настоящее время» отмечает, что разведывательные службы других стран не облают подобными приёмными в даркнете. Вполне логично использовать защищённую сеть Tor для приёма анонимных сообщений без риска оказаться отслеженным, хотя ходят слухи, что Tor контролируется американскими спецслужбами, и они якобы могут в любой момент вычислить интересующего их пользователя этой сети.



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