



Издание «Настоящее время» обнаружило в даркнете онлайн-приёмную Службы внешней разведки РФ. Она предназначена для тех, кто «находится за пределами России и располагает важной информацией об угрозах безопасности Российской Федерации».



Онлайн-приёмная СВР была открыта ещё в декабре 2020 года, однако широко известно о ней стало лишь сейчас. Ссылка на приёмную найдена в инструкции по адресу svr.gov.ru/upload/iblock/0a4/manual.htm и ведёт на ресурс, открыть который можно только в браузере Tor через зашифрованное соединение.



СВР советует перед обращением в онлайн-приёмную скачать Tor из доверенного источника. Затем нужно открыть сайт в домене .onion, ввести проверочный код и скопировать пять случайных слов на английском языке



СВР также предлагает зашифровать обращение с помощью системы PGP, превращающей текст в хаотичный набор символов. Обращение может быть любого объёма, к нему можно приложить файлы объёмом не более 15 мегабайт. Для доступа к ответу службы потребуется скопированная ранее мнемоническая фраза.



«Настоящее время» отмечает, что разведывательные службы других стран не облают подобными приёмными в даркнете. Вполне логично использовать защищённую сеть Tor для приёма анонимных сообщений без риска оказаться отслеженным, хотя ходят слухи, что Tor контролируется американскими спецслужбами, и они якобы могут в любой момент вычислить интересующего их пользователя этой сети.







