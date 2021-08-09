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ФСБ расследует инцидент, случившийся в Камчатском крае. Местные чиновники установили на служебные компьютеры софт для майнинга криптовалют monero, bytecoin и infinium-8. Им могут выдвинуть несколько обвинений, в том числе из-за того, что такие действия поставили под угрозу безопасность целого российского региона.

Установка ПО для майнинга криптовалют была выявлена министерством цифрового развития Камчатского края в ходе мониторинга состояния системы безопасности. Как рассказал региональной пресс-службе министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселёв, такие проверки производятся регулярно, поскольку довольно часто фиксируются попытки взлома компьютерной сети и вмешательства вредоносного кода в информационную инфраструктуру.

Правительство региона считает, что из-за высокой нагрузки на компьютерные ресурсы в процессе майнинга могло произойти обесточиванию всех систем правительства Камчатского края. Кроме того, майнинговое ПО могло быть заражено вирусом, который скрылся в системе и передавал хакерам засекреченные данные.



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