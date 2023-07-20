Российские карты UnionPay превратились в тыкву. Теперь их проще выкинуть

Олег

UnionPay


Российский банк «Тинькофф» рассказал, как теперь будут работать карты UnionPay, которые он выдавал своим клиентам. Об этом пишет РБК.

Ранее сегодня банк «Тинькофф», находящийся под санкциями Евросоюза, попал под новый пакет сразу двух стран — США и Канады. Из-за этого банковские карты UnionPay, которые он эмитировал, больше не будут работать за пределами РФ.

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Напомним, что только ради этого их и получают: с марта 2022 года Visa и MasterCard, выданные в РФ, перестали работать за рубежом, и россияне повально начали оформлять себе карты китайской платежной системы UnionPay для совершения заграничных платежей.

«Тинькофф-банк» уточняет, что выданный им пластик UnionPay будет работать в России без изменений, однако свое главное предназначение — платежи за границей и на иностранных сайтах — он выполнять больше не будет. Изменения вступают в силу с 21 июля, то есть у живущих за границей владельцев карт есть время до полуночи, чтобы снять с нее наличные. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5462
Вася Вотафаков
Теперь их можно использовать для равномерного нанесения термопласты на процессор 😁
2 часа назад в 22:30
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