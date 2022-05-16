Илон Маск Cybertruck

Русская блогерша будет судиться с Илоном Маском. Он «кинул» её на целый Cybertruck

Олег

Tesla


Российский блогер Анастасия Решетова сообщила, что собирается подать в суд на Илона Маска. Об этом сообщает «Газета.ру». 

Согласно источнику, Анастасия опубликовала сториз в своем аккаунте в известной соцсети для фотографий. Там она пожаловалась, что компания Tesla игнорирует ее — в 2019 году она оформила предзаказ на внедорожник Tesla Cybertruck, отдав около 5 миллионов рублей в эквиваленте валюты евро. Однако покупка до сих пор к ней не приехала. Более того, компания не хочет возвращать ей деньги. 
«У Tesla есть привычка не укладываться в обещанные сроки. Я действительно заказала Cybertruck, но прошло уже очень много времени, а никто его так и не получил», — пишет Решетова. 
Одна из подписчиц спросила у Анастасии, вернула ли Tesla ей деньги. Она ответила отрицательно и подытожила «Встретимся в суде, Илон Маск!» 

Илон

Пока непонятно, действительно ли блогерша будет судиться с Илоном, или просто выразила таким образом свои эмоции. При этом Решетова явно симпатизирует отрасли электрокаров в целом и проекту Cybertruck в частности. Она пишет, что «бронированный сверхбыстрый пикап-электрокар. Это действительно уникальное изобретение», и что «за такими автомобилями будущее нашей планеты». 

Ранее мы написали, что Маск пристановил сделку по покупке Twitter. Он проверяет, не хотят ли его обмануть относительно популярности соцсети. 

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Источник:
Gazeta.ru
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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+312
S.T.A.L.K.E.R.
Блогер ?! Известный?! Кто ?!
Бывшая Тимати ?! 🤣🤣🤣
Как смешно 👏👏👏
Вчера в 14:39
#
+130
manolete S.T.A.L.K.E.R.
Ну, знаешь ведь чья бывшая, получается, что она известная)
Вчера в 14:48
#
S.T.A.L.K.E.R.
+312
S.T.A.L.K.E.R. manolete
Знать кто с кем спал теперь равняется знать блоггера ?! 😂😂😂
Вчера в 16:14
#
+130
manolete S.T.A.L.K.E.R.
Ну, ты явно больше знаешь, я в такие подробности не вдавался
Вчера в 18:23
#
tellurian
+3680
tellurian
Была ли покупка? Больше pr
Вчера в 18:00
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