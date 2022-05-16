Русская блогерша будет судиться с Илоном Маском. Он «кинул» её на целый Cybertruck



Российский блогер Анастасия Решетова сообщила, что собирается подать в суд на Илона Маска. Об этом сообщает «Газета.ру».



Согласно источнику, Анастасия опубликовала сториз в своем аккаунте в известной соцсети для фотографий. Там она пожаловалась, что компания Tesla игнорирует ее — в 2019 году она оформила предзаказ на внедорожник Tesla Cybertruck, отдав около 5 миллионов рублей в эквиваленте валюты евро. Однако покупка до сих пор к ней не приехала. Более того, компания не хочет возвращать ей деньги.



«У Tesla есть привычка не укладываться в обещанные сроки. Я действительно заказала Cybertruck, но прошло уже очень много времени, а никто его так и не получил», — пишет Решетова.