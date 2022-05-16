Русская блогерша будет судиться с Илоном Маском. Он «кинул» её на целый Cybertruck

Российский блогер Анастасия Решетова сообщила, что собирается подать в суд на Илона Маска. Об этом сообщает «Газета.ру».
Согласно источнику, Анастасия опубликовала сториз в своем аккаунте в известной соцсети для фотографий. Там она пожаловалась, что компания Tesla игнорирует ее — в 2019 году она оформила предзаказ на внедорожник Tesla Cybertruck, отдав около 5 миллионов рублей в эквиваленте валюты евро. Однако покупка до сих пор к ней не приехала. Более того, компания не хочет возвращать ей деньги.
«У Tesla есть привычка не укладываться в обещанные сроки. Я действительно заказала Cybertruck, но прошло уже очень много времени, а никто его так и не получил», — пишет Решетова.
Одна из подписчиц спросила у Анастасии, вернула ли Tesla ей деньги. Она ответила отрицательно и подытожила «Встретимся в суде, Илон Маск!»
Пока непонятно, действительно ли блогерша будет судиться с Илоном, или просто выразила таким образом свои эмоции. При этом Решетова явно симпатизирует отрасли электрокаров в целом и проекту Cybertruck в частности. Она пишет, что «бронированный сверхбыстрый пикап-электрокар. Это действительно уникальное изобретение», и что «за такими автомобилями будущее нашей планеты».
Ранее мы написали, что Маск пристановил сделку по покупке Twitter. Он проверяет, не хотят ли его обмануть относительно популярности соцсети.
Пока непонятно, действительно ли блогерша будет судиться с Илоном, или просто выразила таким образом свои эмоции. При этом Решетова явно симпатизирует отрасли электрокаров в целом и проекту Cybertruck в частности. Она пишет, что «бронированный сверхбыстрый пикап-электрокар. Это действительно уникальное изобретение», и что «за такими автомобилями будущее нашей планеты».
Ранее мы написали, что Маск пристановил сделку по покупке Twitter. Он проверяет, не хотят ли его обмануть относительно популярности соцсети.