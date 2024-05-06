Ряпушка Варя и Налим Максим: новые герои от Авито научат школьников безопасно покупать и продавать в интернете

Авито запускает первый собственный сезон во всероссийском образовательном проекте «Цифровой ликбез». Во всех школах страны пройдут уроки, где покажут ролики о приключениях Ряпушки Вари и ее друзей, которые учатся правилам безопасных покупок и тренируются грамотно размещать собственные объявления в сети. Все школьники, прошедшие урок от Авито, смогут принять участие в конкурсе и придумать собственную историю для нового ролика. Победители конкурса получат подарки и билеты на экскурсию в московский офис компании. Найти ролики и методические рекомендации для учителей можно на сайте проекта Цифровойликбез.рф.



Ролики от Авито посвящены правилам совершения сделок в интернете. Ряпушка Варя и ее друг Налим Максим узнают, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться, оформлять доставку, познакомятся с правилами размещения объявлений. Помогает им в этом старшая сестра Вари Полина, которая объясняет, как отличить надежного продавца, как использовать инструменты защиты крупных интернет-платформ, что такое модерация, и где искать правила работы с сайтами.



Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито:



«Крупные компании уделяют огромное внимание защите пользователей и внедрению технологий защиты на своих платформах. Самым уязвимым звеном всегда была и остается человеческая психика, и важно, чтобы дети учились безопасности в онлайн пространстве, как только начинают пользоваться мобильным телефоном. Авито не первый год реализует проекты, направленные на повышение цифровой грамотности детей и взрослых. Мы уверены, что герои, созданные нами для Цифрового ликбеза», помогут ребятам увереннее чувствовать себя в интернете, а их родителям — меньше волноваться о безопасности детей».







В поддержку старта своего дебютного сезона «Цифрового ликбеза» Авито запускает конкурс для школьников. Чтобы принять в нем участие, нужно предложить свой сценарий для новых приключений Вари и ее друзей и прислать его на адрес







Ольга Франчук, заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»:

В поддержку старта своего дебютного сезона «Цифрового ликбеза» Авито запускает конкурс для школьников. Чтобы принять в нем участие, нужно предложить свой сценарий для новых приключений Вари и ее друзей и прислать его на адрес school@avito.ru . Итоги будут подведены в начале сентября. Десять авторов, чьи сценарии войдут в шорт-лист, получат специальные подарки от Авито и смогут попасть на экскурсию в московский офис компании. Если победитель живет в другом городе, организацию поездки для него и сопровождающего взрослого компания берет на себя. А два лучших сценария лягут в основу новых серий «Цифрового ликбеза» в следующем учебном году.Ольга Франчук, заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика»: