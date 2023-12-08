Рынок восстановленных смартфонов вырос в четыре раза за год

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В период с января по ноябрь текущего года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном. Средняя цена такого аппарата составила 15 тыс. рублей, подсчитали аналитики МегаФона.



Cамым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов в объединенной розничной сети МегаФона и Yota стал Samsung, чьи продажи в этом году выросли в 2,3 раза. На втором месте устройства от Apple, их доля увеличилась в 2,5 раза. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с приростом в 4 раза. Среди моделей лидером продаж в текущем году является iPhone 8. Далее следуют модели от Samsung - Galaxy A50 и Galaxy A32. Также популярны iPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C.







МегаФон начал торговать восстановленными смартфонами в апреле 2022 года. Поставкой занимается дочерняя компания оператора — Smart Bazar. На все устройства дается гарантия. Перед тем, как попасть на прилавок, выкупленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам. При необходимости проводится замена компонентов.



В рознице МегаФона покупатели могут сдать своё устройство и получить за него деньги сразу на банковскую карту или скидку на покупку нового. В Smart Bazar сдаются лучшие устройства, принятые по программе выкупа смартфонов и trade‑in.