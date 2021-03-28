Среди людей, интересующихся технологиями, негласно принято считать, что Apple (как и многие другие корпорации) не живут одним годом, а планируют выход своих устройств на несколько лет вперед. Если это соответствует истине, то компания, вероятно, уже активно работает над iPhone 14 или даже 15. Если верить инсайдерам, то дела обстоят именно так. Мы собрали несколько утечек, которые позволяют заглянуть в планы «яблочной» компании на ближайшие пару лет.
iPhone 14 в 2022 году
Следующий год совместит в себе сразу две знаковые даты для Apple. Во-первых, 15 лет исполнится iPhone как самостоятельному продукту. Во-вторых, пройдет ровно 5 лет с момента презентации iPhone X с обновленным «безрамочным» дизайном. Отпразднует ли компания эти даты чем-то новеньким?
Ожидается, что линейка iPhone 14 будет работать под управлением 4-нм процессора Apple А16, будет оснащена новым типом «парового» охлаждения. Впервые в истории iPhone получит гигабитный модем 5G от Qualcomm. Сверхширокоугольные камеры наконец-то установят во всю линейку iPhone 2022 года. Но дизайн тоже подвергнется изменениям — например, блок задних камер станет плоским и не будет так сильно выступать из корпуса. Кроме того, инсайдеры предрекают невероятную вещь: вместо «челки» Apple якобы сделает для фронтальной камеры отверстие в экране, подобно тому, как это оформлено в Android-флагманах. Куда же денется Face ID? Аналитики утверждают, что, согласно ряду своих патентов, компания разместит блок датчиков для распознавания лица прямо под матрицей. Слуховой динамик при этом «переедет» на верхний торец устройства.
iPhone SE 3-го поколения
Несмотря на то, что «маленькие» и «дешевые» iPhone SE 2 и iPhone 12 mini продаются недостаточно активно, аналитики допускают, что Apple не забросит идею «бюджетного» iPhone и выпустит девайс, оснащенный IPS-дисплеем и сканером Touch ID. Возможно, компания даже оснастит его 5G-модулем и системой из двух камер.
iPhone 15 в 2023 году
По слухам, через пару лет Apple представит свой первый по-настоящему безрамочный iPhone — на дисплее не будет ни «челок», ни вырезов, ни отверстий. Девайс будет оснащен подэкранным сканером Touch ID — либо в одном из iPhone 15, либо во всей линейке сразу.
Аналитики считают, что компания сосредоточится на проектировании камеры-перископа, благодаря чему оптический зум увеличится в несколько раз и перестанет быть гибридным. Строго говоря, даже сегодня существуют устройства с оптическим приближением до 10x — вспомнить хотя бы Huawei P40 Pro+. Инсайдеры раскрывают один нюанс — Apple якобы столкнулась с тем, что большинство патентов на перископическую систему камер уже поданы другими компаниями, поэтому она будет пытаться выкупить права на необходимые ей разработки.
Процессор Apple A17 станет сердцем линейки iPhone 15 и будет выполнен по 3-нм техпроцессу. А модем 5G, который (надеемся) к 2023 году станет намного полезнее, чем сейчас, будет произведен самой компанией Apple — это станет причиной полного отказа от услуг Qualcomm. К слову, это вполне может быть правдой, так как в 2020-м году Apple действительно начала разработку собственного чипа 5G.
И, наконец, 2023 год ознаменуется выходом первого в истории компании складного iPhone с 7-8-дюймовым OLED-дисплеем. Слухи о том, что компания уже начала его разрабатывать, не раз появлялись в СМИ. А из азиатских источников периодически становится известно о тестировании iPhone с гибким экраном. Возможно, именно этот девайс начнет поддерживать Apple Pencil наравне с iPad Pro.
Конечно, вся представленная информация пока очень приблизительна, а сама Apple не подтверждает ничего из вышеперечисленного — по понятным причинам. Гораздо больше известно об iPhone 13, который будет представлен осенью текущего года.
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Если все тузы раскрыт не интересно станет.