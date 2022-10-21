Новый iPad 10 принес первые проблемы

Покупатели новенького iPad 10 столкнулись с трудностями еще на этапе укомплектовки планшета аксессуарами. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы рассказали, что новый iPad 10 получил порт USB-С вместо Lightning, однако работает лишь с Apple Pencil 1-го поколения, который заряжается как раз от Lightning-порта. В результате пришлось городить «костыль»: Apple придумала адаптер для зарядки Pencil от iPad 10, который с одной стороны имеет гнездо Lightning, а с другой — штекер USB-С.
Сообщается, что с этим адаптером возникли трудности. Поскольку в комплекте с iPad 10 он не поставляется, то владельцы Apple Pencil 1-го поколения вынуждены докупать этот переходник за $9. Это недорого, однако покупка физически невозможна: сроки доставки адаптера уже намного превысили сроки отправки самого айпада. Сейчас iPad 10 можно купить 26 октября, а адаптер — лишь через 3-4 недели.
В результате те люди, которые уже имеют Apple Pencil 1 и собрались покупать iPad 10, не смогут пользоваться карандашом сразу же — им придется подождать, пока Apple привезет переходник. Либо пользоваться китайскими аналогами, коих великое множество на AliExpress.
Ранее мы рассказали, какой «яблочный» планшет выбрать в 2022 году — iPad 10, iPad 9 или iPad Air 5.