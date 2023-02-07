Samsung Galaxy S23 сравнили с iPhone 14 Pro Max по плавности работы. Угадайте победителя

Олег

Батл


В сети появился видеоролик со сравнением двух флагманских смартфонов — iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23. Ролик демонстрирует, насколько плавным стал интерфейс OneUI 5.1.

Видео снял и опубликовал Twitter-блогер Тарун Ватс (Tarun Vats), а репостнул его известный инсайдер Ice Universe. Ролик наглядно демонстрирует сравнение двух флагманов: автор положил их рядом и просто открывал одни и те же приложения с подсъемкой «слоу-мо». 



По результатам тестирования можно с уверенностью сказать, что смартфон Samsung ничуть не уступает iPhone по плавности, частоте кадров и «насыщенности» анимаций. У обоих смартфонов интерфейс работает очень быстро и приятно, fps не проседает ни в одном случае.

Более подробно о релизе линейки Samsung Galaxy S23 мы рассказывали вот здесь

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Источник:
Twitter
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Комментарии

Dmitriy
+387
Dmitriy
Интересно, а если нужен не плавный, а быстрый? Ибо каждый год они всё плавнее...
Сегодня в 09:41
#
0
Bek Murat
там на iOS что за виджет календаря, кто знает?
2 часа назад в 14:12
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+7
MEDUSAinc
Самсунг всё больше и больше смотрит на iphone !
Анимация по дизайну уже как у Apple ! И корпус ближе к прямым граням

Хочется видеть другое а не копирование
Что бы было разное
27 минут назад
#
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