Samsung Galaxy S23 сравнили с iPhone 14 Pro Max по плавности работы. Угадайте победителя

В сети появился видеоролик со сравнением двух флагманских смартфонов — iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23. Ролик демонстрирует, насколько плавным стал интерфейс OneUI 5.1.
Видео снял и опубликовал Twitter-блогер Тарун Ватс (Tarun Vats), а репостнул его известный инсайдер Ice Universe. Ролик наглядно демонстрирует сравнение двух флагманов: автор положил их рядом и просто открывал одни и те же приложения с подсъемкой «слоу-мо».
По результатам тестирования можно с уверенностью сказать, что смартфон Samsung ничуть не уступает iPhone по плавности, частоте кадров и «насыщенности» анимаций. У обоих смартфонов интерфейс работает очень быстро и приятно, fps не проседает ни в одном случае.
Более подробно о релизе линейки Samsung Galaxy S23 мы рассказывали вот здесь.