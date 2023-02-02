Samsung Galaxy S23 только вышел, но уже уступил iPhone 14 — в него забыли добавить важную функцию

Олег

S23


Представленная вчера линейка Samsung Galaxy S23 не получила трендовую функцию, которая уже есть в iPhone 14 и Huawei Mate 50. На это обратили внимание в The Verge.

Речь идет о спутниковой связи — функции, тренд на которую задала Apple. После того как возможность соединяться со спутниками появилась в линейке iPhone 14, Qualcomm объявила, что её новейший чип Snapdragon 8 Gen 2 будет поддерживать то же самое. Фанаты Samsung закономерно ожидали, что линейка S23 получит спутниковую связь, но увы.

Samsung Galaxy S23 стал первым флагманом 2023 года под управлением SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, и аналитики были уверены, что компания реализует связь со спутниками, чтобы не отставать от конкурентов. Однако в ходе презентации об этом не было сказано ни слова, а в последующем интервью президент Samsung сказал, что компания «конечно, активно рассматривает возможность внедрения этой функции», однако компания «не уверена, что она является решающим фактором при выборе смартфона» и «подождет, пока она будет готова». Напомним, что Samsung славится тем, что спешит добавлять все самые новые возможности как можно скорее.

При этом руководство компании противоречит само себе: если бы спутниковая связь от Qualcomm действительно была не готова в техническом плане, то директор сказал бы об этом прямо. Но он, по сути, заявил, что на данный момент технология неинтересна компании. Разумеется, в любых сравнительных обзорах отсутствие спутниковой связи будет засчитываться в минус свежим смартфонам Galaxy. Тем более, что в сети уже описаны несколько случаев, когда аналогичная возможность спасала жизнь владельцам iPhone 14. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

kardigan
+3007
kardigan
А нам то она нах нужна?! Какая важная функция, которая в России и так работать не будет-ни на айфоне, в которой она есть, на на галактике, которой там нет.
Сегодня в 09:39
#
+68
ProLogic6 kardigan
ну вот через условные пару лет включат и айфоноводы будут юзать а ты со своим галаху за все деньги мира пойдешь в пень
Сегодня в 09:55
#
tellurian
+5003
tellurian ProLogic6
К тому времени многие сменят смартфон. Или будет повод сменить
42 минуты назад
#
–44
oskar
Нах она нужна. Может быть, когда нибудь, однажды, одно из миллионов выпущеных устройств ( со спутниковой связью ) и окажется в такой ситуации, что надо будет связаться через спутник 🛰️. А пока это никому не нужно, как и функция «обнаружения дтп».
час назад в 12:37
#
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