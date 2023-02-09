Samsung Galaxy S23 Ultra разочаровал фанатов — он с треском проиграл позапрошлогоднему смартфону

Олег

Galaxy S23


В сети появились результаты тестирования нового Samsung Galaxy S23 Ultra — его сравнили с iPhone 14 Pro Max. Об этом пишут в MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о популярном бенчмарке Geekbench 5. Все смартфоны линейки Samsung Galaxy S23 «прогнали» по тестам и полученные результаты сравнили с линейкой iPhone 14. Итоги неутешительны.

Одноядерный тест:

  • Samsung Galaxy S23 — 1473
  • Samsung Galaxy S23+ — 1500
  • Samsung Galaxy S23 Ultra — 1480
  • Apple iPhone 13 — 1698
  • Apple iPhone 14 — 1724
  • Apple iPhone 14 Pro — 1874
  • Apple iPhone 14 Pro Max — 1872


Многоядерный тест:
  • Samsung Galaxy S23 — 4718
  • Samsung Galaxy S23+ — 4783
  • Samsung Galaxy S23 Ultra — 4584
  • Apple iPhone 13 — 4513
  • Apple iPhone 14 — 4641
  • Apple iPhone 14 Pro — 5384
  • Apple iPhone 14 Pro Max — 5366.


Как видно, производительность флагманской линейки от корейского бренда находится на уровне базового позапрошлогоднего iPhone 13 в многоядерном тесте, и примерно равняется прошлогоднему iPhone 14 в операциях с одним ядром.

Отставание же самого топового Galaxy S23 Ultra от iPhone 14 Pro Max составляет более 20%. Напомним, что для Galaxy S23 использовался чип Snapdragon 8 Gen 2, созданный специально для Samsung.

Разумеется, синтетические тесты не отражают того, как устройство работает в бытовых задачах, но они ярко показывают технологическое превосходство того или иного смартфона. Люди, которые собираются покупать Samsung Galaxy S23 Ultra, теперь могут задать вендору вопрос: почему его свежий флагман не дотягивает до прошлогоднего «яблочного» при своей цене?

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3009
kardigan
Ужас. Куда катится мир!
Сегодня в 08:55
#
tellurian
+5032
tellurian
Как дальше жить теперь?
Сегодня в 11:00
#
Ckor_30
+631
Ckor_30
Да кому нужны эти попугаи 🦜 главное чтоб не тормозил и не перегревался .
Сегодня в 12:19
#
+2
Роман
Как же дальше с этим жить? Что за бредовые статьи? Не встречал в жизни ни одного человека для которого важны эти тесты. Да,похоже для автора этой статейки олежки это важно. Позорище! У вас что не статья,то откровеннейший шлак,одна из самых позорных редакций.
31 минуту назад
#
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