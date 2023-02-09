Samsung Galaxy S23 Ultra разочаровал фанатов — он с треском проиграл позапрошлогоднему смартфону

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В сети появились результаты тестирования нового Samsung Galaxy S23 Ultra — его сравнили с iPhone 14 Pro Max. Об этом пишут в MacRumors.Согласно источнику, речь идет о популярном бенчмарке Geekbench 5. Все смартфоны линейки Samsung Galaxy S23 «прогнали» по тестам и полученные результаты сравнили с линейкой iPhone 14. Итоги неутешительны.Как видно, производительность флагманской линейки от корейского бренда находится на уровне базового позапрошлогоднего iPhone 13 в многоядерном тесте, и примерно равняется прошлогоднему iPhone 14 в операциях с одним ядром.Отставание же самого топового Galaxy S23 Ultra от iPhone 14 Pro Max составляет более 20%. Напомним, что для Galaxy S23 использовался чип Snapdragon 8 Gen 2, созданный специально для Samsung.Разумеется, синтетические тесты не отражают того, как устройство работает в бытовых задачах, но они ярко показывают технологическое превосходство того или иного смартфона. Люди, которые собираются покупать Samsung Galaxy S23 Ultra, теперь могут задать вендору вопрос: почему его свежий флагман не дотягивает до прошлогоднего «яблочного» при своей цене?