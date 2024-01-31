Samsung Galaxy S24 Ultra погнули, поцарапали и подожгли. S-Pen особенно жалко 🙈

Олег

S24 Ultra


В сети появился традиционный тест новинки Samsung Galaxy S24 Ultra на прочность. Видео с процессом издевательства над девайсом опубликовал блогер JerryRigEverything.

Первым тестом была устойчивость дисплея к царапинам. Стекло поддалось лишь самым жестким инструментам, которые оставили глубокие борозды.

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S24 Ultra

Нагрев матрицы привел к появлению зеленого пятна, которое не пропало после остывания. Выгоревший «остров» видно даже на черном дисплее.

S24 Ultra

Что касается прочности корпуса, то стружку с титановых боковых рамок снять было несложно, но согнуть и тем более сломать устройство не вышло. Задняя крышка тоже оказалась отлично защищенной от царапин.

S24 Ultra

S24 Ultra

Самая печальная участь настигла S-Pen. Маленькое тонкое перо безжалостно распотрошили, оставив только кучку комплектующих. В целом Galaxy S24 Ultra оказался очень прочным смартфоном, слабым местом которого является стекло дисплея. 


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Источник:
YouTube
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