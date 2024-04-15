Samsung представила громадный нейросетевой 8К-телевизор Crystal UHD по цене подержанной иномарки



Компания Samsung показала свой новый телевизор, оснащенный нейросетями для улучшения изображения. Устройство продается за $4000.



Согласно Engadget, впервые девайс был показан зимой на CES 2024, а теперь Samsung выполняет свое обещание и выпускает его в продажу. Телевизор Class Crystal UHD (DU9000) с экраном диагональю 98 дюймов (2,49 метра) и разрешением 8К получил киллер-фичу бренда: специально обученный ИИ для улучшения картинки.







Технология называется Supersize Picture Enhancer позволяет нивелировать главный недостаток гигантских телевизоров — большие пиксели, размер которых увеличивается вместе с диагональю. Чтобы зрители не видели пикселизации и артефактов, ИИ будет повышать резкость, удалять шумы и другими способами скрывать искажения.



Среди других опций — поддержка 120 Гц и HDR, масштабирование до 4К, технология PurColor для улучшения изображения и Motion Xcelerator для повышения плавности в играх. Телевизор уже продается на официальном сайте Samsung за $4000, что составляет примерно 375 тысяч рублей.