Samsung представила громадный нейросетевой 8К-телевизор Crystal UHD по цене подержанной иномарки

Олег

Samsung


Компания Samsung показала свой новый телевизор, оснащенный нейросетями для улучшения изображения. Устройство продается за $4000.

Согласно Engadget, впервые девайс был показан зимой на CES 2024, а теперь Samsung выполняет свое обещание и выпускает его в продажу. Телевизор Class Crystal UHD (DU9000) с экраном диагональю 98 дюймов (2,49 метра) и разрешением 8К получил киллер-фичу бренда: специально обученный ИИ для улучшения картинки.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Технология называется Supersize Picture Enhancer позволяет нивелировать главный недостаток гигантских телевизоров — большие пиксели, размер которых увеличивается вместе с диагональю. Чтобы зрители не видели пикселизации и артефактов, ИИ будет повышать резкость, удалять шумы и другими способами скрывать искажения.

Среди других опций — поддержка 120 Гц и HDR, масштабирование до 4К, технология PurColor для улучшения изображения и Motion Xcelerator для повышения плавности в играх. Телевизор уже продается на официальном сайте Samsung за $4000, что составляет примерно 375 тысяч рублей. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Engadget
Cсылки по теме:
Xiaomi выпустила три телевизора с mini-LED и HyperOS по смешным ценам
TCL представила новые телевизоры с хорошим «железом» и скромной ценой
В «умных» телевизорах Яндекса появился удобный способ смотреть видео и фото

Рекомендации

Рекомендации

WhatsApp умер по всей стране — не работает вообще ничего
Найден первый неприятный минус iOS 17.3
Xiaomi разочаровала: многие смартфоны получат HyperOS с обидным сюрпризом
Apple разъяснила, как пользоваться iOS 17.3 и не лишиться iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+88
просто дед
К сожалению за эти деньги больше шансов купить этот телевизор чем подержанную иномарку 😂
2 часа назад в 20:27
#