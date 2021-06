Samsung официально представила ноутбук Galaxy Book Go. Он работает на ARM-процессоре. Об этом рассказал ресурс SamMobile.Новый ноутбук от Samsung толщиной 14,9 мм весит 1,38 кг. Он получил IPS-дисплей с диагональю 14 дюймов и разрешением FullHD. Но самое главное — он работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 . Этот чип построен по архитектуре ARM — а значит, Galaxy Book Go можно считать своего рода ответом на MacBook Air с процессором Apple Silicon M1.Новинка от Samsung получила Windows 10 ARM с возможностью обновиться до Windows 10 Pro. Существует всего две конфигурации памяти: 4Гб оперативной и 64 встроенной, а также 8Гб оперативной и 128Гб встроенной. Первый вариант сразу может показаться нежизнеспособным, однако пока неизвестно, сколько места занимает ARM-версия Windows 10. Кроме того, хранилище можно расширить с помощью карт памяти microSD. Среди других возможностей: один порт USB-A, два порта USB-C версии 3.2, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Аккумулятор имеет емкость 42,3 Вт/ч.Отличительная черта ARM-ноутбука — наличие конфигурации со слотом для SIM-карты и поддержкой LTE. В этом Galaxy Book Go превосходит ноутбуки от Apple , которая не склонна делать свои продукты универсальными. Возможно, «яблочная» компания посчитала, что, встроив SIM-лоток в MacBook, она уменьшила бы продажи iPhone — ведь он обычно используется для раздачи интернета вне дома.Стоимость Galaxy Book Go стартует с отметки в $350 за минимальную конфигурацию. Кроме того, Samsung выпустила и «прокачанную» версию ноутбука с более мощным чипом Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, который включает в себя модуль 5G.