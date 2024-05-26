Xiaomi выпустила будущий хит линейки Redmi. За 6500 рублей его невозможно не захотеть



Компания Xiaomi представила обновленную версию своего бюджетника Redmi A3 по очень привлекательной цене. На смартфон обратили внимание в Gizchina.



Согласно источнику, устройство называется Redmi A3X. Это слегка измененная версия еще свежего Redmi A3 и новинка отличается от него лишь в одном — процессоре. В прошлой модели был установлен чип MediaTek Helio G36, а версия A3X работает под управлением Unisoc T603. Любопытно, что в бенчмарках эти чипы показывают очень схожие результаты.











Что касается прочего оснащения, то смартфон получил IPS-дисплей диагональю 6,71 дюйма с поддержкой 90 Гц, конфигурацию памяти 3/64 Гб и аккумулятор емкостью 5000 mAh. Дизайн новинки очень напоминает флагманский Xiaomi 14 Ultra и выглядит она очень симпатично. В Пакистане Redmi A3X запускается по цене $70, что составляет очень привлекательные 6300-6500 рублей по текущему курсу. Это редкий случай, когда за подобную цену покупатель получает смартфон со стеклянной задней крышкой, а не полностью пластмассовый корпус. Что касается прочего оснащения, то смартфон получил IPS-дисплей диагональю 6,71 дюйма с поддержкой 90 Гц, конфигурацию памяти 3/64 Гб и аккумулятор емкостью 5000 mAh. Дизайн новинки очень напоминает флагманский Xiaomi 14 Ultra и выглядит она очень симпатично. В Пакистане Redmi A3X запускается по цене $70, что составляет очень привлекательные 6300-6500 рублей по текущему курсу. Это редкий случай, когда за подобную цену покупатель получает смартфон со стеклянной задней крышкой, а не полностью пластмассовый корпус.