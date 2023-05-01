Samsung внезапно прокачала камеры в старых смартфонах. Даже iPhone 14 Pro так не умеет снимать

Фархад

Galaxy S21
Фото: GSM Arena

Компания Samsung выпустила обновление фирменного приложения Expert RAW, в котором добавила поддержку астрофотографии при съёмке на смартфоны серии Galaxy S21 и Galaxy Z Fold 4.

Функция астрофотографии дебютировала с выходом серии Galaxy S22 в прошлом году. Однако теперь и владельцы модельного ряда Galaxy S21, а также Galaxy Z Fold 4 могут делать потрясающие снимки ночного звёздного неба с длинной выдержкой и даже просматривать карту созвездий в фирменном приложении.

Чтобы воспользоваться новой функцией камеры, необходимо загрузить последнюю версию Expert RAW из магазина Galaxy Store, а также установить апрельское обновление прошивки. Стоит отметить, что фича работает только на Galaxy S21/S21+/S21 Ultra. На модели Galaxy S21 FE она недоступна. Перейти в режим Expert RAW можно прямо из нативного приложения камеры.

К слову, на iPhone также можно добиться хороших результатов при съёмке ночного неба, но для этого придётся использовать сторонний софт. Возможно, Apple добавит астрофотографию в будущую серию iPhone 15.

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Aspard
+513
Aspard
S21, в Galaxy Store нет приложения, хотя на сайте заявлено даже с S20 поддержка.
2 часа назад в 16:40
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+4301
Gabriel Aspard
Конечно оно там есть
час назад в 17:44
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