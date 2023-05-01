Samsung внезапно прокачала камеры в старых смартфонах. Даже iPhone 14 Pro так не умеет снимать

Компания Samsung выпустила обновление фирменного приложения Expert RAW, в котором добавила поддержку астрофотографии при съёмке на смартфоны серии Galaxy S21 и Galaxy Z Fold 4.Функция астрофотографии дебютировала с выходом серии Galaxy S22 в прошлом году. Однако теперь и владельцы модельного ряда Galaxy S21, а также Galaxy Z Fold 4 могут делать потрясающие снимки ночного звёздного неба с длинной выдержкой и даже просматривать карту созвездий в фирменном приложении.Чтобы воспользоваться новой функцией камеры, необходимо загрузить последнюю версию Expert RAW из магазина Galaxy Store, а также установить апрельское обновление прошивки. Стоит отметить, что фича работает только на Galaxy S21/S21+/S21 Ultra. На модели Galaxy S21 FE она недоступна. Перейти в режим Expert RAW можно прямо из нативного приложения камеры.К слову, на iPhone также можно добиться хороших результатов при съёмке ночного неба, но для этого придётся использовать сторонний софт. Возможно, Apple добавит астрофотографию в будущую серию iPhone 15.

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