Самый популярный в России китайский кроссовер шикарно обвалился в цене

Олег

Фото: Omoda


Китайский кроссовер Omoda C5 ощутимо подешевел у российских продавцов. На это обратили внимание «Автоновости дня».

Omoda C5 является одним из самых популярных китайских автомобилей среди россиян: он завоевал любовь наших соотечественников своим необычным дизайном «морды», доступным прайсом, а также форм-фактором кроссовера, который в РФ традиционно очень любят. Индекс удовлетворенности клиентов составляет 9,76 из 10 баллов. До сих пор авто можно было взять чуть дешевле 3 млн рублей, но теперь ценник ощутимо и приятно изменился.

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Согласно источнику, в Россию привезли новую комплектацию Fun и она оказалась на полмиллиона дешевле предыдущей версии Joy; авто продается от 2 179 000 рублей. При этом опасаться серьезного «обеднения» машины не стоит. Fun отличается от Joy всего пятью опциями: 17-дюймовые диски вместо 18-ти, отсутствие беспроводной зарядки для смартфона, кондиционер вместо двухзонного «климата», отсутствие полноразмерной «запаски», а также подсветки в солнцезащитных козырьках.

Omoda
Фото: Omoda

При этом в машине всё еще сохраняются светодиодная оптика, задние парктроники с камерой, круиз-контроль, бесключевой доступ с автозапуском, мультируль, большие сенсорные дисплеи на месте «приборки» и головного устройства. Кроссовер оснащается 1,50-литровым турбобензиновым мотором мощностью 147 л.с.  

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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

Anatoly076
+144
Anatoly076
Блин, даже китайцы походу поняли, что нет денег в России 🤣🤣🤣🤣🤣! Начали урезать и удешевлять. То есть от фиксированной прибыли никто отказываться не собирается, а вот потребителя урезать запросто. Зато как все начиналось. Все за нормальные деньги!
Вчера в 16:52
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Вася Вотафаков
+5735
Вася Вотафаков
Неее. Так не пойдет. Подсветка в комоде должна быть. Что они себе позволяют 😔 по больному ударили 🤣
Вчера в 17:42
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+7
н0мер
Раздражает так эта гирлянда. Выглядит дико пестро аля спорткар невьебаться, а колесики от самоката.
Вчера в 19:00
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+4451
Gabriel
У меня стоит старая машина жены , авто 2006 года. Стоит редко выезжает, продать как-то не досуг.
Иногда катаюсь. Просто поражает лаконичный дизайн салона, приборной доски. Все на своём месте ничего не раздражает. В ней тихо и комфортно. Никаихких keyless go, открыл , сел , вставил ключ, повернул,,завёл. Классное время было , скучаю по нему.
2 часа назад в 22:38
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