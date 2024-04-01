Самый популярный в России китайский кроссовер шикарно обвалился в цене



Китайский кроссовер Omoda C5 ощутимо подешевел у российских продавцов. На это обратили внимание «Автоновости дня».



Omoda C5 является одним из самых популярных китайских автомобилей среди россиян: он завоевал любовь наших соотечественников своим необычным дизайном «морды», доступным прайсом, а также форм-фактором кроссовера, который в РФ традиционно очень любят. Индекс удовлетворенности клиентов составляет 9,76 из 10 баллов. До сих пор авто можно было взять чуть дешевле 3 млн рублей, но теперь ценник ощутимо и приятно изменился.







Согласно источнику, в Россию привезли новую комплектацию Fun и она оказалась на полмиллиона дешевле предыдущей версии Joy; авто продается от 2 179 000 рублей. При этом опасаться серьезного «обеднения» машины не стоит. Fun отличается от Joy всего пятью опциями: 17-дюймовые диски вместо 18-ти, отсутствие беспроводной зарядки для смартфона, кондиционер вместо двухзонного «климата», отсутствие полноразмерной «запаски», а также подсветки в солнцезащитных козырьках.





Фото: Omoda



При этом в машине всё еще сохраняются светодиодная оптика, задние парктроники с камерой, круиз-контроль, бесключевой доступ с автозапуском, мультируль, большие сенсорные дисплеи на месте «приборки» и головного устройства. Кроссовер оснащается 1,50-литровым турбобензиновым мотором мощностью 147 л.с. Согласно источнику, в Россию привезли новую комплектацию Fun и она оказалась на полмиллиона дешевле предыдущей версии Joy; авто продается от 2 179 000 рублей. При этом опасаться серьезного «обеднения» машины не стоит. Fun отличается от Joy всего пятью опциями: 17-дюймовые диски вместо 18-ти, отсутствие беспроводной зарядки для смартфона, кондиционер вместо двухзонного «климата», отсутствие полноразмерной «запаски», а также подсветки в солнцезащитных козырьках.При этом в машине всё еще сохраняются светодиодная оптика, задние парктроники с камерой, круиз-контроль, бесключевой доступ с автозапуском, мультируль, большие сенсорные дисплеи на месте «приборки» и головного устройства. Кроссовер оснащается 1,50-литровым турбобензиновым мотором мощностью 147 л.с.