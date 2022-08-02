Популярнейшая модель MacBook Pro признана старьем. Чем это грозит её владельцам?

Компания Apple пополнила свой список «винтажных» устройств еще одной очень популярной моделью MacBook. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Речь идет о MacBook Pro 13’’ (early 2015). Это последняя модель в классическом Unibody-корпусе и полным набором необходимых портов и разъемов: USB-A, HDMI, слот для SD и так далее. MacBook Pro 13’’ 2015-го года считался самой удачной моделью из всей линейки, поскольку совмещал неплохое по тем годам «железо», полный набор портов, Retina-дисплей и клавиатуру-«ножницы».
Кроме того, девайс был крайне долговечным и даже в 2022 он очень популярен на вторичном рынке — модель 2015 года продается существенно дороже, чем 2013 и 2014 и почти равняется в цене 2016 модельному году.
Любопытно, что в список попал лишь 13-дюймовый ноутбук. MacBook Pro 15’’ (mid 2015) всё еще не считается винтажным, хотя в этот «скорбный» список уже попала даже «пятнашка» 2016 года. Оба устройства — 13 и 15 дюймов — обновились на macOS Monterey в 2021 году.
Признание устройства «винтажным» означает, что Apple больше не будет производить для него запчасти. Авторизованные сервисы будут осуществлять ремонт MacBook 13’’ (early 2015) только в том случае, если в запасах остались комплектующие. В противном случае его владельцу придеться обращаться в сторонние сервисные центры.
Ранее мы подробно рассказали, какой б/у MacBook сегодня можно приобрести на «вторичке» с бюджетом в 20-40 тысяч рублей.