Apple объявила войну бета-тестерам iOS 16. Несколько сайтов уже закрыты

Два крупных веб-сайта, посвященных бета-версиям ОС от Apple, внезапно закрылись. Об этом сообщает MacRumors.
Согласно источнику, речь идет о ресурсах BetaProfiles.com и IPWS.dev. Эти сайты предлагали скачать специальные профили для получения бета-версий iOS. iPadOS, watchOS и macOS для разработчиков. Суть в том, что сама Apple никогда не распространяла такие профили, а предоставляла их строго только тем, у кого есть зарегистрированный и оплаченный аккаунт разработчика.
Судя по всему, свободное распространение developer-профилей перестало устраивать Apple и компания начала борьбу с ним. В твиттер-аккаунтe BetaProfiles коротко указано, что он закрылся, чтобы избежать «юридической тяжбы с Apple».
Чуть позже руководство сайта сообщило СМИ, что получило письмо от юристов Apple. Что касается IPSW.dev, то ресурс вообще никак не комментировал свое закрытие. Apple тоже не давала комментариев.
Любопытно, что, наряду с закрытием профильных сайтов, Apple начала борьбу с любыми упоминаниями и ссылками на них в соцсетях. Сообщается, что юристы компании представили Twitter требование удалить все сообщения со ссылками на BetaProfiles и IPSW.dev на основании закона об авторском праве. Все подобные твиты сейчас скрыты с пояснением «в ответ на требование правообладателя».
На фоне такой неожиданной активности может возникнуть вопрос: а что будет с теми, кто установил себе Developer Beta, но не имеет аккаунта разработчика? Ответа на этот вопрос пока нет. Теоретически, у Apple есть возможность заблокировать такие устройства или аккаунты Apple ID, но на практике такого раньше никогда не происходило. Возможно, сейчас есть смысл перейти с Developer Beta на Public Beta.
Ранее мы рассказали, как установить публичную бета-версию iOS/iPadOS 16 и macOS Venture. Кроме того, у нас есть подробный гайд по откату с бета-версий на iOS/iPadOS 15 и macOS Monterey.