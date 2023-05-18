«Сбер» открыл доступ в GigaChat по инвайтам. Это бесплатный аналог ChatGPT на русском языке





Первые пользователи получили доступ к GigaChat — нейросетевому чат-боту «Сбербанка». Зарегистрироваться можно по инвайту, который был разослан через специального телеграм-бота, причём количество регистраций в первую ограничено десятью тысячами.



GigaChat работает примерно как ChatGPT, но ориентирован на общение на русском языке. Он умеет отвечать на вопросы, беря информацию из своей базы, составлять тексты, также может генерировать изображения по текстовому описанию. На сайте «Сбера» приводятся примеры промптов для общения с «Гигачатом». Их стоит изучить хотя бы вкратце перед тем, как задавать запросы нейросети.







На следующей неделе «Сбер» планирует разослать вторую волну инвайтов для доступа к GigaChat. Чтобы не пропустить её, есть смысл добавиться к телеграм-боту и включить уведомления от него.

