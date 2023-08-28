«Сбер» рассказал о мошенниках, использующих «кредитный потенциал»

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«Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях. Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников. В результате несколько человек, попадая в расставленные преступниками сети, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам».

Злоумышленники обчищают целые семьи. Они давят на доверие родственников, которое работает по цепочке.Пресс-служба «Сбербанка» сообщает, что во время разговора мошенники сообщают о попытках оформления на них кредитов от лица недобросовестных сотрудников банка. Чтобы не лишиться средств, жертв убеждают оформить кредит на крупную сумму, якобы для «исчерпания кредитного потенциала». Под предлогом помощи всем членам семьи, злоумышленники расспрашивают о всех родственниках, после чего обработка идет по цепочке.В «Сбере» объясняют, почему схема так хорошо работает:Обезопасить себя от мошенников, следует помнить несколько правил: ни в коем случае не сообщать никому свои персональные данные и данные родственников. Если все же возникли сомнения — перезвонить в контактный центр своего банка и уточнить информацию о звонивших и состояние своего счета.