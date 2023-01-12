«Сбербанк Онлайн» вернули на iPhone очень хитрым способом

В декабре прошлого года «Сбер» предложил своим клиентам услугу по установке мобильного приложения «СБОЛ» (замаскированный «Сбербанк Онлайн») на iOS и iPadOS. Она доступна почти во всех отделениях банка по всей стране и предоставляется бесплатно.
Теперь «Сбер» поделился подробностями о том, как осуществляется установка этого приложения. Компания Apple удалила и «Сбербанк Онлайн», и «СБОЛ» из App Store, поскольку «Сбер» вместе с некоторыми другими российскими банками попал под блокирующие санкции США и Евросоюза. После этого программисты «Сбер» создали утилиту Sberbank Installer iOS, которая работает примерно так же, как инструмент iMazing, позволяя устанавливать приложения на смартфоны и планшеты Apple в обход App Store.
В процессе установки специалист с помощью кабеля подключает принадлежащий клиенту разблокированный iPhone или iPad к компьютеру или ноутбуку, добавляет компьютер в доверенные, введя на устройстве код подтверждения, а затем на гаджет загружается приложение «СБОЛ», подписанное корпоративной учётной записью Apple ID.
Эксперты по кибербезопасности не считают такой способ установки приложений надёжным и безопасным. Дело в том, что Apple может в любой момент заблокировать доступ к приложениям, установленным с помощью подобного инструментария, а создатель утилиты имеет возможность получить несанкционированный и неограниченный доступ к пользовательским данным на устройстве, в том числе фотографиям и видео.
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