SberDevices начинает выпускать ноутбуки и планшеты

Бывшая дочерняя структура «Сбера» оформила документы на поставки собственных ноутбуков и планшетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно источнику, компания ООО «СалютДевайсы», которая ранее отделилась от головной компании «Сбера», подала документы на поставки в страны ЕАЭС электроники собственного производства. Речь идет о бренде SberDevices, и первые планшеты под ним уже привезены в Россию для тестирования. Сама компания говорит, что устройства будут поставляться для внутренних нужд, но источник «Коммерсанта» говорит, что в скором будущем ноутбуки и планшеты от SberDevices поступят в розничную продажу.
Если принять во внимание данные из Единого реестра сертификатов соответствия, то 16 января SberDevices зарегистрировал планшеты под маркой Tab, а чуть раньше, в сентябре 2022-го, ноутбуки и персональные компьютеры. На данный момент в ассортименте компании нет подобных устройств, но SberDevices в декабре анонсировала выход новых «умных» девайсов.
Производителем будущих планшетов под данным брендом указана компания Shenzhen iNet Mobile Internet Technology — в 2019-2020 годах она уже выпускала такие гаджеты для ГК «Аквариус». В прошлом году этот же вендор поставлял ноутбуки Inferit.
Сообщается, что в конце 2022 года «СалютДевайсы» поставили «Сбербанку» для тестирования партию в несколько тысяч планшетов — их планируют использовать в отделениях банков. Инсайдер, опрошенный «Коммерсантом», утверждает: «Впоследствии это позволит "СалютДевайсам" расширить линейку устройств, поставляемых в открытый рынок».
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