SberDevices начинает выпускать ноутбуки и планшеты

Олег

Sber


Бывшая дочерняя структура «Сбера» оформила документы на поставки собственных ноутбуков и планшетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно источнику, компания ООО «СалютДевайсы», которая ранее отделилась от головной компании «Сбера», подала документы на поставки в страны ЕАЭС электроники собственного производства. Речь идет о бренде SberDevices, и первые планшеты под ним уже привезены в Россию для тестирования. Сама компания говорит, что устройства будут поставляться для внутренних нужд, но источник «Коммерсанта» говорит, что в скором будущем ноутбуки и планшеты от SberDevices поступят в розничную продажу.

Если принять во внимание данные из Единого реестра сертификатов соответствия, то 16 января SberDevices зарегистрировал планшеты под маркой Tab, а чуть раньше, в сентябре 2022-го, ноутбуки и персональные компьютеры. На данный момент в ассортименте компании нет подобных устройств, но SberDevices в декабре анонсировала выход новых «умных» девайсов.

Производителем будущих планшетов под данным брендом указана компания Shenzhen iNet Mobile Internet Technology — в 2019-2020 годах она уже выпускала такие гаджеты для ГК «Аквариус». В прошлом году этот же вендор поставлял ноутбуки Inferit.

Сообщается, что в конце 2022 года «СалютДевайсы» поставили «Сбербанку» для тестирования партию в несколько тысяч планшетов — их планируют использовать в отделениях банков. Инсайдер, опрошенный «Коммерсантом», утверждает: «Впоследствии это позволит "СалютДевайсам" расширить линейку устройств, поставляемых в открытый рынок».

Ранее мы рассказывали, что, согласно опросу, россияне обожают общаться с неодушевленными предметами и даже давать им имена. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+4510
Carter_Mayers
Ага, только шильдик будет от Сберба. Да и вообще, не та эта компания, девайсами которой захотелось бы обладать большинству. По честноку, вся эта так называема «российская электроника» выглядит и ощущается намного позорней и стремнее, чем всякие Сяоми и иже с ними)
2 часа назад в 12:37
#
–16
NYX Carter_Mayers
Ну ты и нытик. Москва не сразу строилась. И сяоми в т.ч. И над эппл тоже можно подумать.
29 минут назад
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Konstantin Bulatnikov
+134
Konstantin Bulatnikov
Не выпускать, а клеить свои логотипы на Китайский ОЕМ...
47 минут назад
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