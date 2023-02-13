Сбылись самые страшные кошмары владельцев складных смартфонов

В сети начали появляться гневные жалобы владельцев складных смартфонов Samsung, экраны которых начали трескаться без видимых причин. На это обратили внимание в Phone Arena.Согласно источнику, пользователи смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 3 жалуются в интернете на странный дефект. Дисплеи их складных девайсов начали трескаться в месте сгиба, хотя никаким механическим повреждениям или падениям они не подвергались. Ситуация усугубляется тем фактом, что на третью модель Galaxy Fold уже истекла гарантия в силу возраста устройства, а значит воспользоваться бесплатной заменой от Samsung пострадавшие не смогут.Некоторые владельцы треснувших смартфонов говорят, что до сих пор выплачивают за них рассрочку — подавляющее большинство устройств были куплены по цене свыше $1000. При таких обстоятельствах их положение становится еще более незавидным.Одна из владелиц дефектных смартфонов обратилась со своей бедой в поддержку Samsung. Компания отправила её в сторонний сервис UBreakiFix, который выкатил девушке ценник в $800 за полную замену дисплея, что составляет более 70% от стоимости всего устройства. Пользователь Reddit с ником Snoo пожаловался на аналогичную проблему: его Galaxy Z Fold 3 треснул ровно по линии сгиба спустя 15 месяцев бережного использования. Ему озвучили примерно такую же стоимость ремонта.Другой пострадавший обратился в гарантийный сервисный центр Samsung. При первичном осмотре эксперт признал, что физических повреждений на корпусе нет, однако после отправки на экспертизу ему сказали, что место удара обнаружено и бесплатный ремонт ему недоступен. Когда парень забрал устройство, то нашел на нем новые повреждения, которых не было при отправке.Владельцы «подкачавших» девайсов с грустью говорят, что, если Samsung не поможет им починить смартфоны, то они смогут пользоваться ими лишь в закрытом состоянии.Любопытно, что, пожалуй, главным опасением, касавшимся складных смартфонов, всегда была степень надежности сгибаемого дисплея. До сих пор казалось, что вендоры смогли победить этот страх пользователей, но подобные инциденты способны снова подорвать доверие к девайсам со складным дисплеем. Возможно, именно поэтому Apple не торопится выпускать такое устройство.