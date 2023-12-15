Сергей Бурунов, Баста, INSTASAMKA, Дима Билан, Влад А4 и ещё 35 артистов — в новогоднем шоу «VK под шубой»



Основная тема шоу «VK под шубой 2» — разница во взглядах между поколениями. Зрителей ждёт музыкальная комедия с неожиданными дуэтами и известными артистами. Главные роли исполнят Сергей Бурунов и Даниил Вахрушев, среди участников шоу: Баста, INSTASAMKA, Стас Михайлов, Эльдар Джарахов, Пелагея, MIA BOYKA, Коста Лакоста и SQWOZ BAB.







Сюжет комедии отсылает к фильму «Карнавальная ночь»: на киностудии, где проходят съёмки двух разных новогодних шоу, опытный режиссёр Кабачков и его молодой коллега Рязанцев вынуждены находить общий язык. По воле генерального продюсера они начинают снимать один фильм на двоих. В результате молодые артисты объединяются с признанными звёздами и исполняют новые версии популярных хитов.



Премьера шоу состоится 29 декабря в 20:24 на платформе VK Видео. Пользователи получат возможность не только оценить новые треки во время просмотра, но и послушать их в любое время: 22 декабря в VK Музыке и на других стриминговых платформах появится новогодний альбом с их студийными версиями. Релиз спродюсировала и записала команда музыкального лейбла VK Records.