В России не работает App Store. Ситуация очень странная (UPD: заработало)

Олег

App Store


Пользовали по всему миру сообщают о проблемах с доступом к популярным сервисам. 

Ни DownDetector, ни официальный сайт Apple не фиксирует проблемы с App Store, однако пользователи из России жалуются на то, что магазин не загружается, в некоторых случаях не получается войти в Apple ID. Ситуация странная и нестабильная: через соединение одних провайдеров (например, мобильный интернет МТС) всё работает исправно, а в сети других (к примеру, «Ростелеком») магазин приложений становится недоступен. Похоже, что проблемы с сервисами Apple испытывают только россияне, да и то не везде. 

App Store 

Apple

Согласно аналитике DownDetector, за последний час пользователи не могут «достучаться» к ряду сайтов Microsoft — Outlook, Xbox, Minecraft и так далее. 

Outlook

Xbox

Microsoft

О причинах сбоев пока ничего не известно. 

Обновлено: всё снова работает исправно. 

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Источник:
DownDetector
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Комментарии

tellurian
+4975
tellurian
Всё работает. Видно сбой был.
МТС и Ростелеком Москва
Сегодня в 11:19
#
fly666666
+476
fly666666
По вайфаю не хочет, а по 4g норм.
Почему то уведомления от айгайдс не приходят,уже несколько месяцев
Сегодня в 11:33
#
tellurian
+4975
tellurian fly666666
Многим не приходит. Как и о новостях.
Сегодня в 12:18
#
Дмитрий Павлов
+123
Дмитрий Павлов
С утра действительно не работал. Часов в 10. Сейчас появился
Сегодня в 12:50
#
+4519
Carter_Mayers
Такое кстати переодически бывало уже, иногда бывает через Wi-Fi не открывает а через мобильный интернет открывает. Раза 3 такое было уже за последние 2 месяца
Сегодня в 12:57
#
+50
denisba
Все работает!
Сегодня в 13:10
#
Андрей
+33
Андрей
Последние два дня всё работало. Без сбоев. Паника на пустом месте.
час назад в 16:12
#
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