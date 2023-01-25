В России не работает App Store. Ситуация очень странная (UPD: заработало)



Пользовали по всему миру сообщают о проблемах с доступом к популярным сервисам.



Ни DownDetector, ни Пользовали по всему миру сообщают о проблемах с доступом к популярным сервисам.Ни DownDetector, ни официальный сайт Apple не фиксирует проблемы с App Store, однако пользователи из России жалуются на то, что магазин не загружается, в некоторых случаях не получается войти в Apple ID. Ситуация странная и нестабильная: через соединение одних провайдеров (например, мобильный интернет МТС) всё работает исправно, а в сети других (к примеру, «Ростелеком») магазин приложений становится недоступен. Похоже, что проблемы с сервисами Apple испытывают только россияне, да и то не везде.

Согласно аналитике DownDetector, за последний час пользователи не могут «достучаться» к ряду сайтов Microsoft — Outlook, Xbox, Minecraft и так далее.О причинах сбоев пока ничего не известно.Обновлено: всё снова работает исправно.