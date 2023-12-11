Шесть нововведений, которые Apple зажала в iOS 17. Ждем в 2024-м?

Олег

iOS 17

Фото: MacRumors 

Релиз iOS 17 оказался очень богат на новые функции и изменения в существующих компонентах системы. Однако некоторые опции Apple, пообещав, так и не добавила в систему. 2023-й год на исходе, а значит мы не увидим их раньше 2024-го. Кроме того, есть нововведения, которые компания обязана реализовать помимо своего желания. Вот полный список:

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  • Совместные плейлисты в Apple Music. Опция должна была появиться в iOS 17.2, однако была удалена из последних бета-версий. Есть вероятность, что нововведение отложено на неопределенный срок.
  • Установка IPA-приложений. Требование Евросоюза предписывает Apple открыть установку игр и приложений в обход App Store, а также разрешить сторонние магазины приложений на iOS и iPadOS. «Заготовку» для этой опции мы уже видели, а когда он появится полноценно — пока неясно.
  • CarPlay. На WWDC все были приятно удивлены грядущим обновлением CarPlay — интерфейс и функциональность кардинально отличались от текущей версии. Однако прошло полтора года, и ничего кроме обещаний мы не увидели. Возможно, CarPlay нового поколения появится в 2024-м.
  • Спутниковая связь за пределами США. Когда вышла iOS 17, все модели iPhone 14 и 15 получили опцию помощи на дороге с отправкой запроса через спутник. Apple заявила, что развертывание «начнется» с США, а значит нововведение должно прийти в другие страны. Появится ли когда-нибудь спутниковая связь на iPhone в России — большой вопрос.
  • Поддержка RCS. В ноябре Apple заявила, что позволит владельцам iPhone нативно общаться с пользователями Android через протокол от Google — RCS. Скорее всего, это случится в iOS 18.
  • Умная Siri. То же касается обновленного голосового помощника. Каждый год пользователи надеятся увидеть поуневшую Siri, но даже в iOS 17 она не изменилась. Однако инсайдер Bloomberg порадовал фанатов Apple информацией о совершенно новой нейросетевой Siri, ради которой даже в iPhone 16 будут встроены новые микрофоны. Посмотрим!

Чего вы ждете от iOS 17 и 18 в новом году? Поделитесь в комментариях. 

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Источник:
MacRumors
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