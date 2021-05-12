iPad Pro


20 апреля 2021 года Apple представила новый iPad Pro. Среди нововведений особенно важны два: дисплей mini-LED и новый процессор. Точнее, в этот раз он, наверное, впервые не является новым — это всё тот же Silicon M1, который уже установлен в Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro и iMac. Раньше компания разрабатывала новый процессор для каждого поколения iPad Pro.

Учитывая тот факт, что M1 широко применяется в компьютерах Mac, стоит ожидать, что производительность нового iPad Pro будет приблизительно такой же. Однако на итоговый балл влияет не только модель процессора как такового — не менее важны качество оперативной памяти, охлаждения и даже адаптация ОС. В Geekbench 5 уже можно найти результаты тестирования новых устройств от Apple, и вот в каком порядке они расположились:
  1. MacBook Air (M1): 7378 баллов;
  2. iPad Pro 2021 (M1): 7284 балла;
  3. MacBook Pro 16’’ (Core i9): 6845 баллов;
  4. iPad Pro 2020 (A12Z): 4656 баллов.
Уточним, что это показатели многоядерного режима работы.

В результате, превосходство нового iPad Pro перед предыдущим очевидно — разница в ~50%. К слову, именно такой показатель заявляла Apple на последней презентации. Но самое интересное — это сравнить последнюю «прошку» с MacBook Pro 16’’, который на данный момент считается максимально оснащенным «яблочным» ноутбуком. iPad Pro 2021 почти вдвое обошел его в одноядерном режиме (1701 балл против 1091 у MacBook Pro 16’’), и примерно на 8% в многоядерном.

Эти цифры не только поражают, но и наводят на размышления. Куда «пристроить» такую мощность в планшете? Если на этот вопрос и есть ответ, то знает его лишь очень малая часть пользователей планшетов от Apple — те, кто «исхитрился» использовать iPad Pro по максимуму. И даже в таком случае «прошка» имеет колоссальный запас мощности на будущее. Вот уж где точно не будут лагать анимации iPadOS. Или будут?…

Ранее мы рассказали о неприятном сюрпризе, который может ожидать тех, кто переходит с iPad Pro 2018-2020 на iPad Pro 2021. Кроме того, стоимость замены дисплея mini-LED в случае его повреждения вполне способна заставить отказаться от покупки этого планшета. 



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Источник:

MacRumors MacRumors

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