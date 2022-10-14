Центробанк сделает «Систему быстрых платежей» намного полезнее

Переводы через «Систему быстрых платежей» будут интегрированы еще глубже в банковскую систему. Об этом пишет Центробанк РФ в своем официальном Telegram-канале.
Согласно источнику, Центральный банк России разработал инициативу для коммерческих банков страны. В частности, ЦБ хочет, чтобы финансовые организации встроили «Систему быстрых платежей» не только в свои мобильные приложения, но и в веб-версии личных кабинетов и онлайн-банкинга. «Это позволит делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка», — пишет ведомство.
Ожидается, что системно значимые банки внедрят возможность совершать переводы посредством СБП в свои веб-сервисы до 1 октября 2023 года. То есть, на исполнение этой инициативы отводится почти год. Возможно, такое решение связано с удалением мобильных приложений российских банков из Apple App Store и Google Play Store — пользователи смогут пользоваться СБП, даже если не смогли скачать приложение своего банка на смартфон.
Ранее Центробанк прямо сказал, что будет с криптовалютой в России в ближайшем будущем.