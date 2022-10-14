Центробанк Система быстрых платежей Россия

Центробанк сделает «Систему быстрых платежей» намного полезнее

Олег

СБП


Переводы через «Систему быстрых платежей» будут интегрированы еще глубже в банковскую систему. Об этом пишет Центробанк РФ в своем официальном Telegram-канале.

Согласно источнику, Центральный банк России разработал инициативу для коммерческих банков страны. В частности, ЦБ хочет, чтобы финансовые организации встроили «Систему быстрых платежей» не только в свои мобильные приложения, но и в веб-версии личных кабинетов и онлайн-банкинга. «Это позволит делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка», — пишет ведомство.

Ожидается, что системно значимые банки внедрят возможность совершать переводы посредством СБП в свои веб-сервисы до 1 октября 2023 года. То есть, на исполнение этой инициативы отводится почти год. Возможно, такое решение связано с удалением мобильных приложений российских банков из Apple App Store и Google Play Store — пользователи смогут пользоваться СБП, даже если не смогли скачать приложение своего банка на смартфон.

Ранее Центробанк прямо сказал, что будет с криптовалютой в России в ближайшем будущем. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Центробанк РФ
Cсылки по теме:
«Тинькофф-банк» раскрыл хитрый способ обойти комиссию «Сбербанка». Гениально и просто
Вас могут заблокировать в «Системе быстрых платежей». Вот как это происходит
«Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-Банк» никак не могут подключиться к СБПэй

Рекомендации

Рекомендации

Как сделать свои стикеры для Telegram прямо со смартфона. Пошаговый гайд
AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+456
law
а через сбп кэш приходит?
2 часа назад в 00:15
#