Компания MediaTek представила свой новый флагманский SoC — Dimencity 9000. Согласно нескольким зарубежным СМИ, смартфоны, оснащенные этим чипом, серьезно подорожают относительно девайсов под управлением Snapdragon.
MediaTek представила чип Dimensity 9000 как флагманский чип 2022 года — он станет конкурентом Snapdragon 8 Gen1 и Exynos 2200. 9000-й пришел на замену Dimensity 1200, который в 2021 году считался одновременно и флагманским, и относительно бюджетным. Смартфоны, производители которых хотели привлечь покупателей высокой производительностью и ценой ниже рынка, получали именно этот чип. Однако в следующем году всё изменится.
Аналитики считают, что флагманский SoC от MediaTek подорожает чуть ли не вдвое, по сравнению с ценовой политикой текущего года. Иными словами, Dimensity 9000 в следующем году будет стоить почти как два Dimensity 1200 в 2021-м. Это связывают с переходом компании на техпроцесс 4 нм. Однако некоторые агентства, например Digital Chat Station, говорят, что 9000-й всё равно будет дешевле, чем Snapdragon 8 Gen1. В любом случае у вендоров больше не получится создавать так называемых «убийц флагманов» на MediaTek — в 2022 году смартфоны под управлением Dimensity могут встать плюс-минус в один ценовой ряд с флагманами на Snapdragon. Разница в цене сохранится, но будет незначительной.
Ранее мы рассказали о том, что в смартфонах под управлением почти всех моделей SoC MediaTek Dimensity обнаружилась опасная уязвимость — потенциально любой разработчик софта «с прямыми руками» может прослушать всё, что «слышит» наш смартфон.
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