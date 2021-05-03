20 апреля 2021 года Apple показала обновленный iPad Pro. Апгрейду подверглись обе диагонали — и 11’’, и 12,9’’ — но главную фишку, о которой было масса слухов, получил только самый большой из аппаратов. Речь о дисплее, выполненном по технологии mini-LED — такая матрица появляется в продуктах компании впервые.
Apple заявляет, что переход на mini-LED подарит пользователю повышенный уровень контрастности и яркости — что, в принципе, соответствует логике и физическим особенностям LED-панелей в целом. Согласно утверждениям компании, дисплей iPad Pro 2021 12,9’’ обладает контрастностью 1 000 000:1 и пиковой яркости до 1600 кд/кв.м. Кроме того, дисплей поддерживает широкий цветовой охват P3, автоматическую корректировку температуры экрана True Tone, а также технологию ProMotion — частоту обновления 120Гц, иными словами. Этот дисплей действительно еще больше приблизился к профессиональным решениям и может приглянуться, скажем, дизайнерам или мастерам-колористам. Однако есть нюанс.
Новый дисплей дороже, чем IPS. Это сказалось не только на цене самого устройства, но и на возможной стоимости ремонта, если этот самый дисплей случайно разбить. На официальном сайте Apple размещена таблица iPad Repair — в ней можно найти расценки на ремонт в авторизованных центрах. Замена дисплея iPad Pro 12,9’’ 2021 года обойдется клиенту в $699. Если исходить из курса, который Apple применяет при продаже своих девайсов, то в РФ цена замены дисплея превращается в ~70 000 рублей. Для сравнения: прошлогоднюю модель можно починить за $649, а, скажем, iPad Air 4 — за $419. Конечно, эта сумма актуальна «в лоб», то есть без приобретенного заранее плана Apple Care. Но разве много людей его покупают вместе с устройством? К слову, с Apple Care замена дисплея последней «прошки» обойдется в $49.
Новые технологии всегда недешевы. И стоит быть готовым отдать ощутимую сумму не только при покупке, но и при ремонте. Или чинить iPad Pro 12,9 2021 в неофициальном сервисе… Только какой тогда в этом смысл? Кстати, клавиатура от предыдущего Pro может не подойти к новому — подробнее об этом мы рассказали здесь.
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