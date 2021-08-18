Власти США начали масштабное расследование всех ДТП, произошедших с участием электромобилей Tesla с января 2018 года. Об этом сообщает информационное агентство CNBC.
Согласно источнику, федеральные регуляторы безопасности США начали официальное расследование работы системы фирменного автопилота Tesla. Поводом для этого стали неоднократные аварии с участием электрокаров Маска — зачастую при этом был включен автопилот.
Сотрудники ведомств отмечают, что большинство аварий произошло в темное время суток, однако в местах столкновений присутствовали необходимые для безопасного движения атрибуты: светоотражающие указатели и конусы, дорожные знаки и свет фар встречных автомобилей (в том числе и тех, которые участвовали в столкновениях).
По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, не менее 17 человек пострадали от ДТП с участием Tesla. Кроме того, в статистике есть один погибший. Среди всех случаев ДТП, в которых фигурировала Tesla, власти насчитали 11 случаев, когда при столкновениях был активен фирменный автопилот — он, среди прочего, записывал происходящее до и после ДТП. Расследование затронет около 765 тысяч электрокаров бренда, выпущенных с 2014 по 2021 год. К слову, позитивные случаи тоже были — совсем недавно автопилот спас жизнь заснувшему водителю.
На фоне этих заявлений акции Tesla упали на 4,32% — с учетом размеров капитализации компании это серьезная сумма. Состояние же самого Илона Маска всего за день уменьшилось на $6,9 млрд.
Ранее мы рассказали, что Tesla запустила подписку на свой фирменный автопилот, которая разблокирует его в любом современном электромобиле компании. Кроме того, Илон Маск поделился, как ему удалось избежать коллапса в производстве электрокаров на фоне всемирного дефицита микроэлектроники.
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Харе писать тупые заголовки.
Я не оправдываю Теслу, но развитие многих функций на полигонах не отработать.
Люди обязаны соблюдать правила и полностью не полагаться на автопилоты.