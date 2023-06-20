Создан российский браузер «Луна». Он дает то, чего не умеют Chrome и Safari

Олег

Луна


В России начали тестировать новый отечественный браузер «Луна». Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно источнику, браузер «Луна» разработан как альтернатива популярным зарубежным браузерам и будет доступен для iOS и Android. Сейчас приложение находится в стадии открытого тестирования с ограниченной функциональностью, а полноценный запуск планируется до конца 2023 года.

Среди полезных фишек «Луны» присутствуют блокировка рекламы и трекеров отслеживания. Но самое главное его преимущество перед Google Chrome, Aple Safari и Microsoft Edge — это наличие отечественного сертификата безопасности от «Минцифры», благодаря которому россияне смогут беспрепятственно заходить на российские сайты с истекшим зарубежным сертификатом, вроде «Сбербанка».

Луна

Луна

В дальнейшем разработчики планируют встроить в «Луну» сервисы для онлайн-покупок, push-уведомления и другие полезные функции. После старта браузер сначала появится для iOS, в чуть позже — для Android. К слову, на iPhone его можно попробовать уже сейчас

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
РИА Новости
Cсылки по теме:
Safari научился переписывать ссылки на ходу в iOS 17. Это какая-то магия!
Браузер Microsoft Edge оказался «с сюрпризом». Это вообще отключается?!
Google Chrome экстренно обновился. Это исключительный случай

Рекомендации

Рекомендации

В Android наконец исправят баг, который бесит владельцев смартфонов уже много лет
Wildberries вводит новое правило: вам придется дальше идти за заказом и больше стоять в очереди
🎉 Вышла iOS 16.4. Новых функций очень много!
Как заблокировать экран iPhone, не трогая кнопку Power. Это новая функция iOS 16.4

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии