Создан российский браузер «Луна». Он дает то, чего не умеют Chrome и Safari

В России начали тестировать новый отечественный браузер «Луна». Об этом пишут «РИА Новости».
Согласно источнику, браузер «Луна» разработан как альтернатива популярным зарубежным браузерам и будет доступен для iOS и Android. Сейчас приложение находится в стадии открытого тестирования с ограниченной функциональностью, а полноценный запуск планируется до конца 2023 года.
Среди полезных фишек «Луны» присутствуют блокировка рекламы и трекеров отслеживания. Но самое главное его преимущество перед Google Chrome, Aple Safari и Microsoft Edge — это наличие отечественного сертификата безопасности от «Минцифры», благодаря которому россияне смогут беспрепятственно заходить на российские сайты с истекшим зарубежным сертификатом, вроде «Сбербанка».
В дальнейшем разработчики планируют встроить в «Луну» сервисы для онлайн-покупок, push-уведомления и другие полезные функции. После старта браузер сначала появится для iOS, в чуть позже — для Android. К слову, на iPhone его можно попробовать уже сейчас.