Создана замена Windows и macOS размером чуть более 1 мегабайта

Энтузиасты обновили MenuetOS до версии 1.5. Эта операционная система разрабатывается и развивается с 2000-го года и каким-то чудом до сих пор не разрослась в «монстра» наподобие Windows или macOS, хотя и предлагает схожие возможности.
MenuetOS 1.5 занимает около 1,4 МБ, то есть может уместиться даже на дискету. При этом она обладает графическим интерфейсом, поддерживает современные компьютеры с 64-битными процессорами на архитектуре x86 и может использоваться для работы со звуком, графикой, почтой, интернетом и многими другими вещами.
Запустить MenuetOS можно не только с дискеты, но и с компакт-диска (в том числе виртуального — вмонтированного в систему через специализированный софт). Поддерживается многозадачность работы в нескольких окнах, а пользователь может настроить эту ОС под себя с помощью нескольких утилит. Разработчики предусмотрели поддержку веб-камер, звуковых карт, принтеров и DVB-тюнеров, внешних накопителей. Кроме того, её можно использовать для запуска старых программ и игр, созданных для DOS (например, Quake и Doom).
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