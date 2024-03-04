Создана замена Windows и macOS размером чуть более 1 мегабайта

Александр


Энтузиасты обновили MenuetOS до версии 1.5. Эта операционная система разрабатывается и развивается с 2000-го года и каким-то чудом до сих пор не разрослась в «монстра» наподобие Windows или macOS, хотя и предлагает схожие возможности.

MenuetOS 1.5 занимает около 1,4 МБ, то есть может уместиться даже на дискету. При этом она обладает графическим интерфейсом, поддерживает современные компьютеры с 64-битными процессорами на архитектуре x86 и может использоваться для работы со звуком, графикой, почтой, интернетом и многими другими вещами.

Запустить MenuetOS можно не только с дискеты, но и с компакт-диска (в том числе виртуального — вмонтированного в систему через специализированный софт). Поддерживается многозадачность работы в нескольких окнах, а пользователь может настроить эту ОС под себя с помощью нескольких утилит. Разработчики предусмотрели поддержку веб-камер, звуковых карт, принтеров и DVB-тюнеров, внешних накопителей. Кроме того, её можно использовать для запуска старых программ и игр, созданных для DOS (например, Quake и Doom).
MenuetOS распространяется бесплатно для личного использования и обладает набором встроенных приложений, в томи числе почтовым клиентом, браузером, текстовым редактором, графическим редактором, мультимедийным проигрывателем, синтезатором звука и виртуальной клавиатурой. Минимальные требования к совместимому ПК крайне низкие: двухъядерный процессор и от 1 ГБ оперативной памяти. На сайте выложены два дистрибутива: для записи на дискету и ISO-образ для записи на CD или монтирования на виртуальный носитель.

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Комментарии

+5
Денис
Надо поправить в названии «MaacOS”
2 часа назад в 11:16
#
+18
Valera99
Что такое maacos? Что-то новое презентовали у Кузнецова в голове?
2 часа назад в 11:32
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+41
woofeer
Ну что? Кто прочитал, миньет ос))
час назад в 12:08
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+29
alekkkkssss
Минет OS 🤣
11 минут назад
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