Названа единственная причина подождать MacBook Air 2024 и не покупать прошлогодние модели

Олег

Air

Фото: MacRumors

Компания Apple вскоре обновит свои ультрабуки MacBook Air. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, в 2024 году ожидается апдейт сразу обеих моделей MacBook линейки Air — с 13 и 15-дюймовыми дисплеями. Поскольку их дизайн был полностью переработан в 2022 году, сейчас не стоит надеяться на какие-то внешние изменения. Присутствует разве что небольшой шанс увидеть новый цвет корпуса, но в целом это маловероятно.

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Перемен в размерах, техническом оснащении, конфигурациях и комплектации тоже не ожидается. Единственной причиной дождаться грядущих обновленных моделей будет свежий чип Apple Silicon M3 — именно он будет отвечать за производительность ультрабуков 2024 года.

Главные отличия M3 от M2 — техпроцесс (3 нм против 5 нм), количество транзисторов (25 млрд против 20 млрд), технология динамического кэширования, которая более эффективно использует память, и аппаратная поддержка трассировки лучей в играх и 3D-программах. Косвенно также может увеличиться автономность за счет меньшего потребления энергии у новых чипов.

Согласно инсайдам, Apple представит обновленные MacBook Air 13 и 15 дюймов в конце марта 2024 года. Ждать осталось менее месяца. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1952
tellurian
Новые будут дорогие, а старые снизятся в цене. Самое время их покупать!
Сегодня в 14:40
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Олег Воронин
+2293
Олег Воронин tellurian
Старые останутся дорогими, а новые будут еще дороже. Привет из РФ!))
Сегодня в 14:45
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tellurian
+1952
tellurian Олег Воронин
Как раз нет. Логин модели на м1 сильно подешевели. Купил 16 про 2021 на м1 на озоне за 140. Эйр 15 стоит дороже :)
2 часа назад в 15:08
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