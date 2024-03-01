Названа единственная причина подождать MacBook Air 2024 и не покупать прошлогодние модели

Фото: MacRumors



Компания Apple вскоре обновит свои ультрабуки MacBook Air. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, в 2024 году ожидается апдейт сразу обеих моделей MacBook линейки Air — с 13 и 15-дюймовыми дисплеями. Поскольку их дизайн был полностью переработан в 2022 году, сейчас не стоит надеяться на какие-то внешние изменения. Присутствует разве что небольшой шанс увидеть новый цвет корпуса, но в целом это маловероятно.







Перемен в размерах, техническом оснащении, конфигурациях и комплектации тоже не ожидается. Единственной причиной дождаться грядущих обновленных моделей будет свежий чип Apple Silicon M3 — именно он будет отвечать за производительность ультрабуков 2024 года.



Главные отличия M3 от M2 — техпроцесс (3 нм против 5 нм), количество транзисторов (25 млрд против 20 млрд), технология динамического кэширования, которая более эффективно использует память, и аппаратная поддержка трассировки лучей в играх и 3D-программах. Косвенно также может увеличиться автономность за счет меньшего потребления энергии у новых чипов.



Согласно инсайдам, Apple представит обновленные MacBook Air 13 и 15 дюймов в конце марта 2024 года. Ждать осталось менее месяца.