Спецназ разгромил дом 78-летней бабушке из-за iPhone. Теперь она долларовый миллионер

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В сети появилась история пожилой женщины из США, которая получила 4 млн долларов за непрофессионализм полиции. Подробности собрали в iMore.



Согласно источнику, сотрудники полиции занимались отловом опасного преступника, который угнал грузовик с оружием, отслеживая его через сеть «Локатора» в iPhone. В какой-то момент сигнал остановился около дома дэнверской старушки, и бригада молодцов спецназа вместе с «собачьей» группой К9 приказала ей в громкоговоритель выйти на порог дома с поднятыми руками.







Бабушка вышла в одном халате, после чего спецназ ворвался в дом, нанес ущерб мебели и посуде и проломил потолок, чтобы быстрее попасть на чердак. Когда понадобилось осмотреть гараж, женщина показала полицейским, как открыть ворота, но ребята решили не мелочиться и снесли их тараном. Грузовика с оружием там — внезапно — не оказалось, как и искомого iPhone.



Старушка подала в суд на полицейский и по ходу дела выяснилось, что в радиус сигнала «Локатора» попадало еще минимум 5 домов, помимо разгромленного спецназом, но никто не объяснил, почему вломилиcь именно туда. Женщина выиграла дело и получит $4 млн в качестве компенсации.