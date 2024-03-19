Спецназ разгромил дом 78-летней бабушке из-за iPhone. Теперь она долларовый миллионер

Олег

iPhone

Фото: Unsplash

В сети появилась история пожилой женщины из США, которая получила 4 млн долларов за непрофессионализм полиции. Подробности собрали в iMore.

Согласно источнику, сотрудники полиции занимались отловом опасного преступника, который угнал грузовик с оружием, отслеживая его через сеть «Локатора» в iPhone. В какой-то момент сигнал остановился около дома дэнверской старушки, и бригада молодцов спецназа вместе с «собачьей» группой К9 приказала ей в громкоговоритель выйти на порог дома с поднятыми руками.

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Бабушка вышла в одном халате, после чего спецназ ворвался в дом, нанес ущерб мебели и посуде и проломил потолок, чтобы быстрее попасть на чердак. Когда понадобилось осмотреть гараж, женщина показала полицейским, как открыть ворота, но ребята решили не мелочиться и снесли их тараном. Грузовика с оружием там — внезапно — не оказалось, как и искомого iPhone.

Старушка подала в суд на полицейский и по ходу дела выяснилось, что в радиус сигнала «Локатора» попадало еще минимум 5 домов, помимо разгромленного спецназом, но никто не объяснил, почему вломилиcь именно туда. Женщина выиграла дело и получит $4 млн в качестве компенсации. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

tellurian
–918
tellurian
Интересно, а как бы у нас это было бы?
Сегодня в 18:32
#
+1
Space400
Вот и улучшилось настроение
Сегодня в 18:35
#
Tigrolik
+564
Tigrolik
А у нас бы ее посадили.
Сегодня в 18:48
#
+86
Anatoly076
У нас она бы начала ходить по воскресениям в церковь и благодарила бы за то что ей почки не отбили и не посадили! У нас бы ей предъявили попытку препятствовать сотрудникам спецназа… Отправили бы в страховую разбираться!

Ну а если серьезно, то в США вообще спокойно относятся к страховым платежам. Я на 1000% уверен, что дом застрахован. И судилась она скорее всего не со спецназом а именно со страховой, чтобы доказать случай как страховой, потому что по умолчанию в страховках не допустимы случаи погрома какими либо спец службами! Да и выиграла она не у спецназа а у страховой! 🤣👍🏻
2 часа назад в 19:47
#
Lord
+560
Lord
Сдается мне, что это — комедия.
час назад в 21:01
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