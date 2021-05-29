Британский спутниковый оператор OneWeb запустит свою сеть в России в конце 2021 года. Об этом представитель компании заявил в интервью каналу «Роскосмос».
Согласно информации, полученной от коммерческого директора OneWeb на территории РФ Михаила Кайгородова, техническая возможность предоставить доступ к спутниковой сети компании клиентам появится примерно в июле, когда количество спутников на орбите достигнет 254 штук. По словам Михаила, этого количества вполне достаточно для покрытия земной поверхности, включая Арктику и почти всю территорию России. Он сообщил, что после запуска сети и завершения этапов альфа- и бета-тестирования OneWeb будет полностью готов к оказанию полноценных коммерческих услуг в РФ. Цены на услуги для россиян и технические данные сети, такие, как скорость соединения, пока не называются.
Ранее у ФСБ возникали вопросы к OneWeb. В частности, ведомство проверяло, способно ли оборудование компании создать даже минимальные помехи на радиоволнах, которыми пользуются оборонные структуры. Кроме того, осуществлялись проверки и запросы по поводу обеспечения системы оперативно-розыскных мероприятий — иными словами, сможет ли OneWeb достоверно и своевременно предоставлять внутренним органам информацию о своих пользователях с целью расследования или предотвращения преступлений на территории России. Все вышеперечисленные проверки произошли после того, как в 2018 году представитель ФСБ Владимир Садовников однозначно высказывался в пользу необходимости запретить или хотя бы ограничить доступ к проекту OneWeb из соображений безопасности.
Примечателен тот факт, что StarLink от Илона Маска до сих пор недоступен для коммерческого использования, хотя спутников для него уже запущено гораздо больше. К слову, недавно россияне могли наблюдать на ночном небе «парад спутников», которые как раз и являлись агрегатами StarLink.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Чтобы пользоваться спутниковым интернетом вам придётся покупать оборудование и платить за интернет самому.