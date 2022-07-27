Сразу 7 девайсов Apple переходят на USB-C

Семь устройств Apple, которые до сих пор не перешли на USB-C, сделают это в ближайшее время. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайды.
Согласно источнику, подробности о будущих изменениях в «яблочных» продуктах рассказал аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо. Он сообщил, что в ближайшее время семь девайсов Apple перейдут с Lightning на USB-С. Точных сроков Куо не назвал.
Если верить инсайдеру, то переход на новый разъем можно ожидать в следующих устройствах:
- Линейка iPhone 15
- iPad 10,2 (бюджетный)
- Кейсы AirPods
- Аккумулятор MagSafe
- Magic Mouse
- Magic Trackpad
- Magic Keyboard.
Напомним, что всё это лишь слухи, и стоит относиться к ним с долей скепсиса. С другой стороны, процесс перехода на USB-С запущен и необратим — Еврокомиссия уже утвердила этот порт на роль универсального и обязала производителей мобильной электроники перейти на него в ближайшие полтора года.