iPhone USB-C Слухи

Сразу 7 девайсов Apple переходят на USB-C

Олег

iPhone 15


Семь устройств Apple, которые до сих пор не перешли на USB-C, сделают это в ближайшее время. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайды. 

Согласно источнику, подробности о будущих изменениях в «яблочных» продуктах рассказал аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо. Он сообщил, что в ближайшее время семь девайсов Apple перейдут с Lightning на USB-С. Точных сроков Куо не назвал. 

Если верить инсайдеру, то переход на новый разъем можно ожидать в следующих устройствах: 
  • Линейка iPhone 15
  • iPad 10,2 (бюджетный) 
  • Кейсы AirPods 
  • Аккумулятор MagSafe 
  • Magic Mouse
  • Magic Trackpad 
  • Magic Keyboard. 
Напомним, что все модели iPhone до сих выходят с портом Lightning, а из линейки iPad только бюджетная модель лишена USB-C. Что касается AirPods, то слухи о них ходят уже давно, в частности, инсайдеры ждут выхода AirPods Pro 2 будущей осенью — может быть, именно эти наушники станут первыми в долгожданном переходе. Недавно энтузиаст даже вручную заменил порт на кейсе AirPods, и получилось очень здорово. 

Напомним, что всё это лишь слухи, и стоит относиться к ним с долей скепсиса. С другой стороны, процесс перехода на USB-С запущен и необратим — Еврокомиссия уже утвердила этот порт на роль универсального и обязала производителей мобильной электроники перейти на него в ближайшие полтора года. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+6
bedraham@gmail.com
Легендарный Lightning будем помнить всегда!
27 июля 2022 в 09:07
#
Владимир
+105
Владимир SithV
Кошмарный сон это MicroUSB, как же я с ним раньше мучайся, ещё когда было далеко до Type-C
27 июля 2022 в 20:32
#
SithV
+1549
SithV Владимир
бедняжка вы.. а с 30-пинновым коннектором всегда было так легко! и зачем Эпл придумывали свою альтернативу ЮСБ-С?!.. )))
Сегодня в 13:10
#
+346
Paspartu
Жаль
27 июля 2022 в 09:13
#
kardigan
+2633
kardigan
Он настолько крут, или тебе нравятся оригинальные кабеля от яблока, которые я уже .. з менять?
27 июля 2022 в 09:38
#
+142
Sprut kardigan
У меня до сих пор рабочий кабель от айфона 5, который шел с ним в комплекте и мне непонятно, когда рассказывают о регулярной замене кабелей.
27 июля 2022 в 09:50
#
+346
Paspartu kardigan
Мне нравятся оригинальные, которые мне служат много лет.
Да и разъем lighting надежнее.
27 июля 2022 в 11:11
#
John Doe
+586
John Doe Paspartu
Разъем однозначно надежнее, но сами кабели Эппла отвратительные (их саморассыпающаяся изоляция).
27 июля 2022 в 19:49
#
SithV
+1549
SithV Paspartu
толку от этой надежности если сам протокол устарел с концами еще лет 5 назад?! типа как те старые обугленные чугунные сковородки, да к ним все к чертям пригорает, крышек нет, обжигаешься об ручку… но зато надежно! XDDD
Сегодня в 13:14
#