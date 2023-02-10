Стала известна автономность Samsung Galaxy S23 Ultra. Впечатляет, но до iPhone так и не дотянул

Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra протестировали на автономность и сравнили его с несколькими другими девайсами. Об этом написал зарубежный ресурс GSM Arena.
Согласно источнику, Samsung Galaxy S23 Ultra протестировали в нескольких режимах работы: разговор по телефону в сети 3G, веб-серфинг в браузере и воспроизведение видео. Вот сколько он продержался:
- Звонки — 39 часов 23 минуты
- Браузер — 21 час 18 минут
- Видео — 23 часа 29 минут.
Эксперты отмечают, что смартфон стал намного автономнее своего предшественника, Galaxy S22 Ultra. В частности, новинка проработала на 4 часа дольше него в режиме браузинга и на 5 часов дольше воспроизводила видео.
А еще результаты тестирования Galaxy S23 Ultra сравнили с iPhone 14 Pro Max. Оказалось, что «южнокореец» на целых 12 часов больше проработал в режиме звонка, но уступил айфону в режимах веб-серфинга и воспроизведения видео.
Что касается восполнения заряда, то «на бумаге» максимальная мощность зарядки Galaxy S23 Ultra осталась прежней — 45 Ватт. Однако по факту новинка заряжается немного быстрее прошлой модели: в тесте с 0% он за 30 минут набрал 68%, тогда как S22 Ultra зарядился на 60% за то же время.
Правда, дистанцию 0-100% оба смартфона прошли одинаково — за 59 минут. К слову, iPhone 14 Pro Max полностью заряжается за бесконечные 1 час 52 минуты.
Ранее мы рассказали, что в тестах на производительность новый Samsung Galaxy S23 Ultra проиграл даже позапрошлогоднему базовому iPhone 13.