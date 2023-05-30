Стало известно, что будет с ценами на авто в России в ближайшие три месяца

Олег
Авто
Фото: Автосалон JAC Motors

Автодилеры раскрыли подробности о поставках машин из-за рубежа и будущей ценовой политике на них. Информацию опубликовали в Autonews. 

Согласно источнику, дилеры готовятся менять цены на автомобили, которые ввозятся в страну параллельным импортом. Всё дело в курсе рубля: в период крепкого рубля были закуплены партии авто, но они скоро закончатся. Когда продавать будет нечего, дилеры начнут закупать машины уже по новому курсу — а значит, и цена скорректируется соответственно. 

«Осенью 2022 года из ОАЭ через Казахстан в Россию закупили очень много машин. Первые партии ушли по обычным ценам, но и в Эмиратах, и в Казахстане быстро поняли, что при таких масштабах спроса можно заработать. И еще больше и взвинтили для российских покупателей цены», — менеджер одного из салонов. 

Продавцы автосалонов, опрошенные Autonews, признают, что каждая следующая партия автомобилей стоит дороже предыдущей. Более того, из-за удорожания процесса ввоза некоторые модели импортерам невыгодно везти уже сейчас — в основном это касается более доступных машин. 

Подорожал даже параллельный импорт из Китая, но торговля с этой страной проходит гораздо быстрее и китайские авто уже давно продаются в РФ по новым ценам, так что ждать их удорожания, по словам менеджеров по продажам, пока не стоит. 

Дилеры ожидают, что автомобили, закупленные осенью по хорошему курсу, закончатся к осени. Именно к тому моменту цены на них могут полезть вверх еще активнее.
 
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Источник:
Autonews
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Комментарии

Seagull
–415
Seagull
Хочется хоть раз в жизни прочитать статью о том, что полезут вверх зарплаты
2 часа назад в 10:07
#
+22
Gandalf2021 Seagull
Уже в другой жизни…
2 часа назад в 10:40
#
+132
Sergey2048
А не пробовали аппетит поубавить наши дилеры ?
55 минут назад
#
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