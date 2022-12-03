Стало известно, когда выйдет iOS 16.2 и что она принесет на iPhone

В сети появилась информация о том, когда можно ждать релиз iOS 16.2 и что она принесет на совместимые устройства. Данные собрали в MacRumors.
Ранее известный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg сообщал, что релиза iOS 16.2 стоит ждать примерно в середине декабря. Источник рассуждает, что, если учесть количество уже вышедших бета-версий, а также дату релиза iOS 15.2 в прошлом году (13 декабря в понедельник), то логично ждать выхода iOS 16.2 в понедельник, 12 декабря или вторник, 13-го.
Apple готовит iOS 16.2, чтобы принести на совместимые смартфоны — iPhone 8 / 8 Plus и новее — следующие нововведения и исправления:
- Протокол Matter для работы с устройствами умного дома от разных производителей.
- Возможность отключить обои и уведомления на Always-on Display.
- Виджет с отображением данных сна на экране блокировки.
- Два виджета «Лекарства» на экране блокировки.
- Новости в приложении «Погода».
- Изменение отображения уведомлений в шторке «Центр уведомлений».
- Исправления лагов анимации в iPhone 14 Pro.
- Новый тип обновлений «по воздуху» — быстрые патчи безопасности iOS Security Response, которые распространяются отдельно от «номерных» версий iOS.
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