iOS 16.2 iPhone

Стало известно, когда выйдет iOS 16.2 и что она принесет на iPhone

Олег

iOS 16.2


В сети появилась информация о том, когда можно ждать релиз iOS 16.2 и что она принесет на совместимые устройства. Данные собрали в MacRumors.

Ранее известный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg сообщал, что релиза iOS 16.2 стоит ждать примерно в середине декабря. Источник рассуждает, что, если учесть количество уже вышедших бета-версий, а также дату релиза iOS 15.2 в прошлом году (13 декабря в понедельник), то логично ждать выхода iOS 16.2 в понедельник, 12 декабря или вторник, 13-го.

Apple готовит iOS 16.2, чтобы принести на совместимые смартфоны — iPhone 8 / 8 Plus и новее — следующие нововведения и исправления:
Ранее мы рассказали, как сделать яркость дисплея смартфона ниже минимальной, чтобы дисплей не слепил в темноте. 

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Источник:
MacRumors
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