Илон Маск серьезно урезал Starlink. Теперь он хуже домашнего Wi-Fi



Система спутникового интернета Starlink от Илона Маска получила ограничение трафика. Об этом пишет The Verge.



Согласно источнику, Starlink переходит на новую «политику добросовестного использования» с декабря 2022 года. Согласно ей, интернет-трафик в дневное время будет ограничиваться. Кроме того, пользователи, которые превысят порог, будут переведены на менее приоритетное обслуживание и до конца оплаченного периода смогут нормально пользоваться интернетом только ночью.



На данный момент речь идет об ограничении в 1 ТБ в месяц. Лимит будет действовать в период с 7 утра до 23 часов вечера, а вне этого временного промежутка трафик останется безлимитным. Если пользователь израсходует этот объем раньше, чем придет время следующего платежа, то ему предложат докупить трафик по $0,25 за каждый дополнительный гигабайт.



Отслеживать остаток трафика и подключать дополнительные пакеты можно внутри мобильного приложения Starlink. Компания рекомендует загружать крупные файлы, вроде обновлений игр и операционных систем, по ночам, после 23:00. Источник пишет, что теперь Starlink стал хуже чем обычный домашний интернет, который зачастую предоставляет полный безлимит.



Starlink объясняет такие изменения тем, что её интернет — это «ограниченный ресурс», который постепенно будет расширяться с запуском новых спутников. Компания говорит, что ей необходимо «управлять сетью, чтобы сбалансировать предложение Starlink с пользовательским спросом».